Companheira de idoso encontrado morto no Rio Tibagi está desaparecida

Claudiane Piedade Machado de 22 anos está desaparecida, de acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR). Ela é companheira de Roque Miguel Bronque de 72 anos, que foi encontrado morto na tarde do último sábado (6) no Rio Tibagi, em Jataizinho, no norte do Paraná. O idoso estava com as mãos e pés amarrados.

continua após publicidade

A jovem está sendo procurada desde a última semana, quando Roque também desapareceu no município de Wenceslau Braz. A cidade fica a 200 quilômetros de onde o corpo dele foi encontrado. A polícia pede ajuda para localizar Claudiane. Denúncias podem ser feitas pelos números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (43) 3528-2732, diretamente à equipe de investigação.

- LEIA MAIS: Idoso é encontrado morto no Rio Tibagi com mãos e pés amarrados

continua após publicidade

A filha de Roque, Waleska Basso Bronqueti, contou que o último contato feito com o pai foi na tarde da sexta-feira (5), por mensagem. No dia seguinte, sábado (6), ela foi até a residência dele e se deparou com objetos revirados e a caminhonete e a televisão furtadas. Até o momento, a principal linha de investigação das autoridades é que o idoso tenha sido vítima de um latrocínio.

Caminhonete recuperada

A caminhonete do idoso foi encontrada na segunda-feira (8), em Londrina, também no norte do Estado. O veículo estava em um terreno com várias casas. Segundo a polícia, o veículo estava estacionado em frente a um dos imóveis. Duas mulheres foram levadas para delegacia para prestar depoimento. Em seguida, foram liberadas.

Conforme a corporação, foram apreendidos documentos e materiais que podem auxiliar nas investigações. "A gente vai tentar identificar digitais no carro para ajudar na identificação do autor do crime", afirmou o delegado Vitor Dultra.

Fonte: informações g1.

Siga o TNOnline no Google News