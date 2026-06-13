Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
GUARAPUAVA

Como vivia o casal mantido em situação de escravidão moderna por 20 anos no Paraná

Além da falta de direitos trabalhistas, homem e mulher conviviam com o perigo iminente de desabamento, ataques de animais peçonhentos e asfixia

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.06.2026, 20:53:26 Editado em 13.06.2026, 21:55:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Como vivia o casal mantido em situação de escravidão moderna por 20 anos no Paraná
Autor Caso foi registrado em Guarapuava, na região central do Paraná - Foto: Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT)

Um paiol com estrutura de madeira apodrecida, risco constante de desabamento e total ausência de água encanada formavam o cenário da rotina do casal de idosos, de 84 e 66 anos, mantido em condições análogas à escravidão por duas décadas em Guarapuava, na região central do Paraná. Após o resgate, realizado na última semana pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, foi constatado que as vítimas viviam em extrema vulnerabilidade. Os detalhes revelados pela equipe de fiscalização apontam que o casal utilizavam três pequenas estruturas de madeira improvisadas para viver. O paiol fica região do Combrão, próxima à rodovia PR-170.

LEIA MAIS: Torcedores lotam bares de Apucarana na estreia do Brasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O antigo paiol foi precariamente adaptado como residência principal, enquanto o cômodo designado como banheiro ficava a cerca de 20 metros de distância, construído com paredes abertas, frestas expostas ao frio e instalações elétricas clandestinas. Um terceiro espaço improvisado abrigava o chuveiro. Segundo o relatório dos auditores-fiscais, a residência principal apresentava um perigo iminente não apenas de queda, mas também de incêndio, asfixia e intoxicação, uma vez que lenha, materiais combustíveis e um botijão de gás eram armazenados de forma irregular ao lado de um fogão a lenha.


Como vivia o casal mantido em situação de escravidão moderna por 20 anos no Paraná
AutorFoto: Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT)

Além disso, a água utilizada para o consumo e para as tarefas domésticas era retirada diretamente de nascentes e cursos d'água da fazenda, obrigando os idosos a ferver o líquido sempre que as condições permitiam. A alimentação também era incerta, dependendo quase que exclusivamente da ajuda e doação de terceiros. Sem qualquer fornecimento de equipamentos de proteção individual por parte do empregador, o casal trabalhava e dormia exposto ao ataque de animais peçonhentos e ao desenvolvimento de doenças respiratórias, agravadas pela completa falta de vedação nas paredes das edificações de madeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O empregador manteve os idosos por 20 anos sem registro em carteira, sem concessão de férias, sem pagamento de décimo terceiro salário e com uma remuneração inferior ao piso regional.


Como vivia o casal mantido em situação de escravidão moderna por 20 anos no Paraná
AutorFoto: Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT)

No total, o Ministério do Trabalho e Emprego listou 14 irregularidades administrativas. O proprietário poderá ser alvo de investigação criminal pela Polícia Federal e deve pagar R$ 70 mil em verbas rescisórias e indenizatórias às vítimas. Eles foram acolhidos na casa de um filho na área urbana da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
condições análogas direitos humanos Guarapuava irregularidades trabalhistas Trabalho escravo Vulnerabilidade social
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV