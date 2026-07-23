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Comerciante usa rodo e chinelo para expulsar ladrão de mercado no PR

Dona do estabelecimento contou com a ajuda de outras duas mulheres para impedir o crime

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 13:54:44 Editado em 23.07.2026, 14:19:05
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Uma comerciante do bairro Jardim Europa, em Toledo, no Oeste do Paraná, reagiu a uma tentativa de furto em seu mercado utilizando um rodo e um chinelo para expulsar o suspeito. A ação, ocorrida nesta quarta-feira (22), contou com a ajuda de outras duas mulheres e foi integralmente registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

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Nas imagens, que rapidamente circularam nas redes sociais e chamaram a atenção dos moradores da cidade, é possível ver o momento em que a dona do mercado percebe a ação do homem e avança contra ele. Com o apoio das outras duas mulheres que estavam no local, o grupo encurrala o ladrão próximo ao caixa, desferindo golpes com o cabo do rodo, chineladas e puxões de cabelo. Diante da investida e sem conseguir concluir o crime, o suspeito desiste e foge rapidamente da loja.

Apesar do desfecho inusitado e de ninguém ter se ferido durante o confronto, o episódio gerou um alerta por parte das autoridades de segurança. A Polícia Militar do Paraná reforça a orientação de que a população jamais deve reagir a assaltos ou furtos, devido ao alto risco de o criminoso estar armado ou apresentar reações violentas. A recomendação oficial das forças de segurança é, em qualquer situação de roubo ou furto, manter a calma, priorizar a integridade física e acionar imediatamente as equipes policiais pelo telefone 190.

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Comerciante usa rodo e chinelo para expulsar ladrão de mercado no PR
AutorFoto: Reprodução


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