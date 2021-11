Da Redação

Comerciante se fere gravemente após carro colidir em trailer

Na manhã desta quinta (25), na cidade de Londrina, um comerciante de 31 anos ficou gravemente ferido ao ser esmagado contra o próprio trailer de pastel.

Um carro que seguia no mesmo sentido perdeu o controle e bateu na estrutura.

Conforme informações colhidas no local, o homem já havia descido e estava próximo à lanchonete móvel. O carro que estava atrás atingiu o trailer e o comerciante. Ainda não se sabe o que causou a batida.

O trailer ficou destruído e alguns itens de trabalho, como guardanapos e molhos, se espalharam pela avenida.

O comerciante foi levado ao Hospital Universitário (HU) de Londrina, com diversas fraturas, incluindo uma exposta na tíbia. A motorista do carro também ficou ferida. Uma ambulância e um caminhão do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) atenderam a ocorrência.

Fonte: RICMAIS