Comerciante morre vítima de bala perdida em duplo homicídio

Uma equipe de socorro tentou reanimá-lo, mas ele morreu no local

O dono de um mercado foi vítima de uma bala perdida e morreu em frente ao estabelecimento da família, nesta sexta-feira (23), em Maringá, no norte do Paraná. A situação ocorreu na Avenida Franklin Delano Rooselvelt, no Jardim Oásis. Segundo a Polícia Militar (PM), o comerciante já havia saído do mercado, mas voltou ao local para pegar produtos para a festa do pai, que faz aniversário nesta sexta-feira. Ele estava na calçada quando levou um tiro. Uma equipe de socorro tentou reanimá-lo, mas ele morreu no local.

O homem que seria o alvo dos disparos passava de moto em frente ao mercado quando foi baleado e morreu na hora. Ele já é conhecido da polícia e esteve preso em algumas ocasiões. A Policia encontrou uma arma de fogo com ele após o assassinato. Segundo informações, ele completou 30 anos nesta sexta-feira.

A área foi isolada pela PM para a realização de uma perícia. Uma equipe da Delegacia de Homicídios de Maringá já iniciou as investigações e esta à procura de câmeras de segurança que podem ter flagrado o duplo homicídio.

As identificações das vítimas ainda não foram confirmadas oficialmente. A ocorrência está em andamento. Muitas pessoas acompanharam a ocorrência ao lodo de parentes, que estiveram no local bastante abalados.

Com informações do GMC Online.

