Comerciante mata o atual namorado da ex-companheira a golpes de faca

Na noite deste domingo (22), um comerciante, de 46 anos de idade, esfaqueou brutalmente o atual namorado da ex-companheira, no município de Cianorte, a 80 quilômetros de Maringá. A vítima foi identificada como Márcio de Lima, de 47 anos, que teve os golpes aplicados na região do tórax e pescoço.

Segundo informações da Polícia Militar do Paraná e afirmações de testemunhas, Márcio estava acompanhado da namorada em um veículo Ford Ka. O criminoso ao avistar a ex-mulher no carro com o atual companheiro, iniciou uma perseguição, que ocasionou um acidente de trânsito. Ele colidiu o próprio automóvel no carro do casal.

O veículo ocupado pelo casal ficou desgovernado e invadiu uma calçada da Avenida Amazonas, vindo a colidir contra o muro de uma casa. Em sequência, totalmente alterado, o autor do crime estava portando uma faca de cozinha e foi até o veículo ocupado pela ex-esposa e matou o motorista.

Na situação, a mulher desembarcou do veículo e saiu correndo para pedir ajuda. Segundo ela, o ex-marido não aceitava o término do relacionamento. Relatando ainda, que o comerciante já vinha desferindo algumas ameaças dizendo que iria matar ela e o atual companheiro.

Prisão:

Horas após o fato, uma equipe da Patrulha Rural, logrou êxito na localização do assassino. Ele foi encontrado em uma propriedade rural. O homem apresentava ferimentos em uma das mãos. Ele foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para receber atendimento médico e posteriormente foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as providências cabíveis.

O comerciante que é proprietário de um Bar situado no município de São Tomé, está recolhido a disposição da justiça. A vítima também morava na mesma cidade.

