Comerciante é esfaqueado após negar venda de bebida

A tentativa de homicídio aconteceu na Rua Maria Paulina Palma, no Conjunto Habitacional Requião. Autor da facada foi preso

Um homem foi preso em flagrante após esfaquear o dono de um bar na tarde de sexta-feira (04), em Maringá. A tentativa de homicídio aconteceu na Rua Maria Paulina Palma, no Conjunto Habitacional Requião.

Socorristas do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima Luiz Fernando Balena, de 35 anos, ao Hospital Universitário, com ferimento na região do tórax.

Conforme informações da mãe de Luiz Fernando, a Polícia Militar (PM), o autor da facada chegou ao local com sintomas de embriaguez pedindo bebida.

Sendo negado, ele passou a discutir com o filho dela e depois foi embora fazendo ameaças. Logo após, retornou armado com uma faca e desferiu um golpe contra a vítima.

O agressor de 30 anos, que havia fugido, após esfaquear o comerciante acabou retornando ao local durante o atendimento a vítima. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a faca utilizada na tentativa de homicídio.