Começam obras de dragagem e alargamento da faixa de areia de Matinhos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O governador Carlos Massa Ratinho Junior dá o pontapé inicial das obras de dragagem e alargamento da faixa de areia da cidade de Matinhos, no Litoral do Paraná, neste sábado (25). O ex-secretário da Saúde do estado, o médico Beto Preto também participou do momento.

continua após publicidade .

A cerimônia com o acionamento da draga para jogar areia na praia marca o início definitivo das obras de revitalização da orla, que contam com investimento de R$ 314 milhões. O navio-draga de Galileo Galilei tem 166 metros de cumprimento.

A primeira etapa da intervenção, com 6,3 quilômetros de extensão, aumentará em até 100 metros a faixa de areia e conta com a implementação de guias correntes, headlands e revitalização urbanística com ciclovia, calçadão e obras de drenagem.

continua após publicidade .

É o maior investimento em uma cidade do Litoral da América do Sul. A obra vai acabar com o problema histórico de enchentes na cidade.