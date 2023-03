Da Redação

Comboio da saúde chega a Ivaiporã e retoma exames oftalmológicos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) promoveu neste sábado (11) cerca de 700 exames de catarata no Hospital Regional de Ivaiporã. Os exames têm como objetivo avaliar e adiantar as consultas e exames pré-operatórios, garantindo andamento no processo de cirurgias.

Para o secretário de Estado da Saúde, César Neves, o movimento permite auxiliar na retomada de ações que sofreram grandes impactos com a pandemia. “A realização destes exames é de extrema importância para dar andamento no atendimento da comunidade, que teve seus procedimentos adiados com a pandemia. Esta é mais uma demonstração da sensibilidade do governador Ratinho Junior, que tem dedicado grandes investimentos para as ações que impactam diretamente na qualidade de vida dos cidadãos”, disse.

Até o momento, o comboio da saúde permitiu a realização de 7,4 mil cirurgias em todo o Estado, promovendo atendimento a mais de 9,3 mil pacientes. Para estas ações, o Governo do Paraná destinou recursos de R$ 10,3 milhões.

OPERA PARANÁ – Fora as ações do Comboio, a Secretaria da Saúde também retoma as cirurgias eletivas por meio do Opera Paraná, maior programa de cirurgias eletivas com investimento recorde de R$ 150 milhões do Governo do Estado. Entre as especialidades atendidas estão ortopedia, cirurgia vascular, ginecologia, otorrinolaringologia, oftalmologia — exceto catarata e pterígio — e cirurgia geral.

Até o momento, foram feitas 13 mil cirurgias desde sua efetivação, promovendo uma diminuição na fila de espera e otimizando a qualidade dos serviços de saúde. Para a primeira fase, o Opera Paraná recebeu um aporte de R$ 150 milhões em recursos, formalizado pela Resolução Sesa nº1.127.

Estima-se, ainda, um incremento de outras 60 mil cirurgias até a conclusão desta etapa.Uma segunda fase do programa deve ser anunciada nos próximos dias, contando também com a destinação de outros R$ 150 milhões em recursos.

