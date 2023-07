Combate ao mosquito da dengue; Londrina inicia nova etapa de projeto

Começou na tarde desta segunda-feira (10), mais uma etapa do projeto-piloto implementado pela Prefeitura de Londrina para combate à dengue e seu mosquito transmissor, o Aedes aegypti.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o bairro do Mister Thomas, que fica na região leste, recebeu a primeira leva de 350 mil mosquitos estéreis, que serão soltos até a próxima semana. O objetivo dessa medida é reduzir a população do vetor, que é considerada muito alta na localidade, e, consequentemente, frear a circulação do vírus da dengue.

A ação é conduzida pela SMS, em conjunto com a Forrest Brasil Tecnologia. A empresa firmou acordo de cooperação técnica com o Município, por meio do Edital de Soluções Inovadoras do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), e a aplicação da ferramenta não terá custos para a Prefeitura no período de seis meses.

Para atingir o objetivo de reduzir em quase zero a infestação de Aedes no Mister Thomas, os mosquitos estéreis foram lançados em algumas vias do bairro. A metodologia faz com que estes insetos machos gerem, nas fêmeas, ovos vazios. Gradualmente, a população dos mosquitos vai sendo reduzida, com casos efetivos já registrados nas cidades de Ortigueira e Jacarezinho, ambas no Paraná.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a principal expectativa dessa iniciativa é reduzir a circulação do Aedes aegypti para que, até dezembro, o índice de infestação na localidade se aproxime de zero.

