Comando especializado da PM apreendeu 40 toneladas de drogas em 2022

O Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar do Paraná, que congrega oito unidades policiais, fez mais de 26 mil ações durante seu primeiro ano de atuação, encerrado em 2022. Devido às atividades, cerca de 40 toneladas de drogas apreendidas e mais de 300 armamentos retirados de circulação.

As operações realizadas pelas unidades que compõem o Comando resultaram na abordagem de aproximadamente 500 mil pessoas. A partir delas, foram efetuadas 5.030 prisões, 140 apreensões de menores e 53.863 autuações ou notificações. Entre as armas apreendidas estão incluídos fuzis, metralhadoras, submetralhadoras e mais de 5 mil munições.

“Como comandante é uma honra estar à frente do CPE neste ano em que conquistamos resultados significativos. Eles são demonstrativos do trabalho que a Polícia Militar desenvolve para garantir a segurança da população paranaense”, disse o coronel Mário Henrique do Carmo.

O CPE é composto pelo Regimento de Polícia Montada (RPMON), Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde (BPAmb-FV), Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Cirocam), Centro de Operações Policiais Militares (Copom) e Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu).

As unidades que atuam na fiscalização de estabelecimentos comerciais fizeram 35 mil vistorias durante o último ano. Dos locais inspecionados, 3.243 foram autuados por irregularidades e 2 mil interditados.

Nas ações de trânsito, foram mais de 254 mil veículos vistoriados, sendo mais de 122 mil autuados, 8.189 recolhidos ao pátio por irregularidades e 221 recuperados. Também foram registradas quase 170 mil infrações de trânsito.

Pelo Batalhão de Polícia Ambiental foram registradas 4.228 abordagens de desmatamento em áreas de conservação, ameaças à fauna e à flora e pesca irregular. Ao todo, foram apreendidos 877 animais.

CPE

O Comando de Policiamento Especializado surgiu de uma demanda da sociedade e da PMPR pela melhora na gestão administrativa, financeira e operacional dos órgãos policiais, e pela busca em oferecer um atendimento mais eficiente e célere à população. Em novembro de 2022, o CPE comemorou seu primeiro ano de atuação.







