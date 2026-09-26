Com ventos de até 100 km/h, formação de ciclone traz fortes chuvas ao Paraná nesta semana

Fenômeno se forma entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, trazendo risco de granizo, alagamentos e rajadas de vento para o território paranaense

O Paraná deve enfrentar uma mudança brusca nas condições climáticas a partir da próxima terça-feira (29), impulsionada pela aproximação de um novo ciclone extratropical que afetará grande parte da região Sul do Brasil. O fenômeno climático deve se formar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, favorecendo o avanço de uma forte frente fria. A combinação desse sistema de instabilidade com o calor e a umidade atualmente presentes no estado criará um cenário altamente propício para a ocorrência de tempestades severas nos últimos dias de setembro.

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As projeções meteorológicas indicam que a passagem do ciclone pode gerar volumes expressivos de chuva, com acumulados que correm o risco de atingir a marca de 200 milímetros nas áreas mais impactadas do Sul do país. A preocupação se estende para a intensidade dos ventos, que podem registrar rajadas próximas a 100 km/h durante os picos das tempestades. A frente fria deve concentrar sua força inicial no território gaúcho antes de se deslocar rapidamente em direção a Santa Catarina e ao Paraná, trazendo também possibilidade de queda de granizo.

Devido à magnitude projetada para os temporais, existe um risco elevado de transtornos em áreas urbanas e rurais. As tempestades poderão provocar a queda de árvores e galhos, destelhamentos de imóveis, interrupções no fornecimento de energia elétrica e alagamentos. Na quarta-feira (30), a tendência é que a frente fria continue seu percurso de avanço para o norte, mantendo o Paraná sob forte instabilidade e estendendo a faixa de chuva intensa para o Mato Grosso do Sul e parte do estado de São Paulo.

Como os modelos climáticos são dinâmicos e a previsão ainda pode sofrer alterações pontuais — especialmente em relação às rotas exatas dos maiores volumes de chuva e à força dos ventos —, as autoridades de segurança e os serviços meteorológicos recomendam cautela. A orientação é que a população acompanhe as atualizações diárias da previsão do tempo e fique atenta aos alertas emitidos pela Defesa Civil, adotando medidas de precaução caso os temporais se confirmem em suas regiões.