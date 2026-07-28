Com Turma da Mônica, Maringá Encantada 2026 prevê 4 mil árvores iluminadas

A edição de 2026 da Maringá Encantada terá como uma de suas principais atrações o tradicional Túnel Iluminado decorado com a temática da Turma da Mônica, franquia criada por Maurício de Sousa. O anúncio foi feito pelo prefeito Silvio Barros na noite desta segunda-feira (27), em suas redes sociais.

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O projeto, desenvolvido em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM), está em fase final de elaboração e deve ter seu lançamento oficial confirmado nos próximos dias. Ainda não há confirmação se os personagens farão outras aparições durante a programação.

Considerada um dos maiores eventos natalinos do Sul do Brasil, a festividade receberá um investimento de até R$ 6,1 milhões destinados exclusivamente à iluminação de cerca de 4 mil árvores espalhadas pela cidade. A decoração especial ficará instalada entre 14 de novembro de 2026 e 10 de janeiro de 2027. Segundo o prefeito, o objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível para as famílias, fortalecer o espírito natalino e consolidar o município como um dos principais destinos turísticos do Paraná e do país no período de fim de ano.

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A abertura oficial do evento está marcada para o dia 14 de novembro com a chegada do Papai Noel e um show de atração nacional. A programação de 2026 também prevê uma ambientação temática especial no Parque do Japão, integrando o espaço aos demais pontos decorados da cidade para ampliar as opções de lazer da população e dos visitantes.