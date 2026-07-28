Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
NATAL

Com Turma da Mônica, Maringá Encantada 2026 prevê 4 mil árvores iluminadas

Programação de Natal terá chegada do Papai Noel, atrações no Parque do Japão e parceria com a ACIM

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 12:00:57 Editado em 28.07.2026, 12:00:51
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Com Turma da Mônica, Maringá Encantada 2026 prevê 4 mil árvores iluminadas
Autor O anúncio foi feito pelo prefeito Silvio Barros - Foto: Reprodução/Prefeitura de Maringá

A edição de 2026 da Maringá Encantada terá como uma de suas principais atrações o tradicional Túnel Iluminado decorado com a temática da Turma da Mônica, franquia criada por Maurício de Sousa. O anúncio foi feito pelo prefeito Silvio Barros na noite desta segunda-feira (27), em suas redes sociais.

📰 LEIA MAIS: Polícia descarta envolvimento de pais no desaparecimento de menino autista em Araucária (PR)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O projeto, desenvolvido em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM), está em fase final de elaboração e deve ter seu lançamento oficial confirmado nos próximos dias. Ainda não há confirmação se os personagens farão outras aparições durante a programação.

Considerada um dos maiores eventos natalinos do Sul do Brasil, a festividade receberá um investimento de até R$ 6,1 milhões destinados exclusivamente à iluminação de cerca de 4 mil árvores espalhadas pela cidade. A decoração especial ficará instalada entre 14 de novembro de 2026 e 10 de janeiro de 2027. Segundo o prefeito, o objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível para as famílias, fortalecer o espírito natalino e consolidar o município como um dos principais destinos turísticos do Paraná e do país no período de fim de ano.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A abertura oficial do evento está marcada para o dia 14 de novembro com a chegada do Papai Noel e um show de atração nacional. A programação de 2026 também prevê uma ambientação temática especial no Parque do Japão, integrando o espaço aos demais pontos decorados da cidade para ampliar as opções de lazer da população e dos visitantes.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eventos iluminação maringa maringa encantada Natal turismo Turma da Mônica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV