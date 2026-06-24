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Com termômetros em -5°C, primos brincam e encaram frio extremo sem camisa no PR

Brincadeira inusitada chamou a atenção nas redes sociais em meio à forte massa de ar polar que atinge o Estado nesta semana

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 17:37:01 Editado em 24.06.2026, 17:35:47
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Dois homens chamaram a atenção nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (24) ao transformarem o frio extremo em brincadeira no município de Coronel Domingos Soares, na região sul do Paraná.

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Mesmo com os termômetros marcando aproximadamente -5°C, os primos decidiram ignorar o gelo e apareceram sem camisa em um campo completamente coberto pela geada. O registro inusitado mostra a dupla deitando sobre a vegetação congelada, rolando pelo chão e dando cambalhotas no cenário branco.

As imagens do momento foram publicadas por Eliane Maria no Instagram. No vídeo, os primos encaram a temperatura negativa, adotando uma postura que contrasta com a do restante da população, que busca se proteger da intensa onda de frio que atinge o Estado.

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Com termômetros em -5°C, primos brincam e encaram frio extremo sem camisa no PR
AutorVídeo foi publicado nesta quarta-feira(24) - Foto: Reprodução/Instagram

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A cena reflete os efeitos de uma forte massa de ar polar que avança pela Região Sul do país nesta semana, provocando geadas amplas e temperaturas negativas em diversos municípios paranaenses. A área de Coronel Domingos Soares e a vizinha Palmas, localizada a cerca de 30 quilômetros, estão historicamente entre as mais frias do Paraná, sendo conhecidas por registrar algumas das menores temperaturas do Estado durante o inverno.

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brincadeiras CONGELAMENTO coronel domingos soares frio INVERNO meteorologia paraná temperatura
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