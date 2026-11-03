Com risco de tempestades severas, PR coloca equipes de prontidão; saiba mais

Defesa Civil, Bombeiros e companhias de água e energia organizam equipes e equipamentos para atender possíveis danos

O Paraná mantém equipes e estruturas de emergência mobilizadas diante da previsão de tempestades entre quarta e quinta-feira (4 e 5). O cenário inclui chuva intensa, granizo e ventos pontualmente severos, com risco alto ou muito alto em praticamente todo o estado a partir de quarta. Somente a Copel tem cerca de 3 mil profissionais de prontidão nesta semana.



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A preparação reúne Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e órgãos responsáveis por energia, água, rodovias, saúde e assistência social. A intenção é agilizar o atendimento caso os temporais atinjam moradores, danifiquem estruturas ou interrompam serviços essenciais.

Segundo o boletim elaborado pela Defesa Civil estadual e pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as instabilidades estão relacionadas à intensificação de uma área de baixa pressão, à formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul e ao avanço de uma frente fria.

REGIÕES SOB MAIOR RISCO

Entre a tarde desta terça-feira (3) e a madrugada de quarta, podem ocorrer tempestades localizadas, com chuva forte em pouco tempo, raios, rajadas de vento e granizo.

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Nesse período, o boletim aponta risco baixo em áreas do Oeste e Centro-Oeste, incluindo regiões de Guaíra, Cascavel e Guarapuava. No Sudoeste, Centro-Sul, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, a classificação chega a moderada.

A situação se agrava a partir de quarta-feira. O risco muito alto abrange principalmente o Oeste, Sudoeste, Centro-Oeste e Centro-Sul, incluindo as regiões de Foz do Iguaçu, Cascavel, Francisco Beltrão, Campo Mourão, Guarapuava e União da Vitória.

Áreas do Norte, Norte Pioneiro, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral aparecem com risco alto.

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PREPARAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

As prefeituras receberam o Boletim de Gestão de Riscos nº 047/2026 para orientar medidas preventivas. A Defesa Civil recomenda organizar materiais de assistência humanitária, identificar locais mais vulneráveis e planejar o atendimento às famílias.

O trabalho conta com dez Núcleos de Apoio Regional, que fazem a ligação entre o Estado e os municípios. Essas estruturas auxiliam na troca de informações e na mobilização de recursos em emergências.

Quando os impactos exigem a participação de diferentes instituições, podem ser ativados os Gabinetes de Gestão Integrada Locais. Coordenados pelo comandante da unidade dos Bombeiros responsável pela região, eles reúnem os órgãos necessários para organizar resgates, evacuações e atendimento a desalojados, entre outras ações.

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A mobilização considera também interrupções de água e energia e danos em pontes e estradas. Conforme a gravidade, a articulação pode ser ampliada para o âmbito estadual.

Nas rodovias, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e as concessionárias monitoram o tráfego e mantêm equipes preparadas para ocorrências como quedas de árvores, alagamentos e danos na pista.

ÁGUA E ENERGIA

A Copel distribuiu equipes de manutenção e obras por todas as regiões para atender possíveis danos à rede elétrica. A companhia orienta os moradores a manter distância de fios caídos e de estruturas danificadas.

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Já a Sanepar preparou medidas para reduzir os impactos de falta de energia, inundações e alterações na qualidade da água dos rios sobre os sistemas de abastecimento e esgoto.

O plano inclui geradores e bombas capazes de operar em áreas sujeitas a alagamentos. A empresa também acompanha chuvas e níveis dos reservatórios por meio da plataforma InfoHidro, desenvolvida com o Simepar, para antecipar decisões operacionais.

CRÉDITO PARA RECUPERAÇÃO

Além da resposta emergencial, a Fomento Paraná retomou o Programa Paraná Recupera Emergencial, com até R$ 75 milhões em financiamentos.

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As linhas são destinadas a pequenos e médios negócios de municípios com situação de emergência ou calamidade pública decretada e homologada pelo Estado.

ALERTAS E CONTATOS

A Defesa Civil recomenda acompanhar a previsão do tempo e os avisos oficiais. Para receber alertas gratuitos por SMS, o morador deve enviar o CEP da residência para 40199. Pelo WhatsApp, o cadastro pode ser iniciado com a palavra “oi” no número (61) 2034-4611.

Em emergências, os telefones são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

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Problemas na rede elétrica podem ser comunicados pelo aplicativo da Copel, pelo telefone 0800 51 00 116 ou pelo WhatsApp (41) 3013-8973. Produtores de proteína animal e fumo têm atendimento pelo Copel Agro: 0800 643 7676.

Informações sobre abastecimento de água estão disponíveis no site da Sanepar, no aplicativo Minha Sanepar, pelo telefone 0800 200 0115 e pelo WhatsApp (41) 99544-0115.