Com reforço no efetivo, PM lança Operação Ano-Novo nas rodovias

Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), lança a Operação Ano-Novo

Com a expectativa do aumento de fluxo de pessoas e veículos nas rodovias paranaenses a partir desta sexta-feira (30), a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), lança a Operação Ano-Novo, com reforço de policiamento nas rodovias. A ação começa às 0h desta sexta-feira e encerra às 23h59 de segunda-feira (2).

Assim como na operação do feriado do Natal, em virtude dos últimos dois anos de pandemia e também o fim dos contratos do pedágio, a expectativa é que o volume de veículos nas rodovias seja maior do que em 2020 e 2021. Por conta disso, o efetivo policial nas rodovias estaduais será reforçado.

Mais uma vez, o objetivo principal é o de combate às infrações que coloquem em risco a vida dos motoristas, passageiros e pedestres nas rodovias, como o excesso de velocidade e a embriaguez ao volante.

O BPRv também desenvolve ações contra o crime com as equipes de Operações com Cães de Faro. Haverá abordagens a automóveis, ônibus intermunicipais e interestaduais para evitar o tráfico de drogas, de armas e de produtos contrabandeados.

No litoral paranaense, a aplicação dos cães de faro intensificada nas entradas e saídas das cidades litorâneas.

“Há uma expectativa muito grande para o aumento do fluxo de veículos nas rodovias tanto no sentido ao interior do estado, outros estados e ao litoral paranaense. Por isso, reforçamos o policiamento e promovemos, principalmente, ações de conscientização dos usuários das rodovias para este período”, disse o comandante do BPRv, tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer.

RECOMENDAÇÕES – O BPRv orienta que os motoristas chequem a manutenção do veículo antes de viajar. Freios, pneus, suspensão e os faróis precisam estar em boas condições. É importante ainda o condutor verificar se o carro está com estepe, macaco e a chave de roda, caso seja necessário fazer a troca de pneu durante a viagem.

“o trânsito de veículos já estará mais lento por conta das últimas situações envolvendo os deslizamentos, por isso, sair antes de casa, sem pressa, com a manutenção do veículo em dia é fundamental para que a viagem seja tranquila para todos”, frisou o tenente-coronel selmer.

Outras orientações importantes são o cuidado na direção, não manusear celular ou outros dispositivos durante a condução do veículo, não ultrapassar pela faixa contínua, usar as cadeirinhas adequadas para transporte de crianças e os dispositivos corretos caso haja o transporte de animais de estimação.

Caso se depare com alguma situação de crime ou sofra um acidente de trânsito, o usuário deve acionar a Polícia Militar pelo fone 190 ou diretamente o BPRv pelo fone 198.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site http://www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado.

As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

