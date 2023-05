Com R$ 100 milhões, Paraná anuncia maior pacote da história do esporte

Da Redação

O anúncio foi feita nesta terça (2), em Curitiba

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou, nesta terça-feira (2), a liberação de quase R$ 100 milhões em recursos destinados ao esporte paranaense, durante um evento no Ginásio do Tarumã, em Curitiba. É o maior anúncio da história dentro dos programas esportivos. A liberação será destinada para uma série de programas estaduais como o Proesporte e o Geração Olímpica e Paralímpica, além da compra de kits esportivos para alunos das escolas estaduais.

“Trata-se do maior investimento da história para o nosso esporte. Desde a infância até a terceira idade, todas as áreas e modalidades serão contempladas. O Paraná está fazendo o maior investimento dos últimos anos no Proesporte e também somos o Estado com os maiores investimentos em atletas de alto rendimento que disputam campeonatos nacionais e internacionais e se preparam para ir para as Olimpíadas e Paraolimpíadas”, destacou Ratinho Junior.

A maior parte do recurso foi destinada ao Proesporte, programa viabilizado pela lei de incentivo que busca promover a inclusão social por meio da prática esportiva. São R$ 50 milhões para a execução de projetos esportivos em 2024 e 2025 – aumento exponencial em relação ao edital de 2020, de R$ 9 milhões. O paradesporto, que contempla os atletas com deficiência, tem direito a no mínimo 20% do total. A expectativa é que sejam atendidos quase 500 projetos com valores que podem chegar até R$ 500 mil, mediante adesão.

O secretário do Esporte, Helio Wirbiski, destacou que a gestão tem fortalecido as atividades esportivas no Estado, inclusive com reforço nas ações paradesportivas. “É um grande anúncio do esporte paranaense. Com certeza esse dinheiro vai incentivar todas as modalidades esportivas no Paraná. O Estado tem parceria com todos os segmentos e vamos alcançar inúmeros projetos. É um dia de glória para o esporte”, comemorou.

Por meio do Proesporte, empresas de qualquer semento podem aplicar parte do ICMS devido em prol do esporte. A Copel é a maior contribuinte do programa e exemplo de adesão. Ao todo, a companhia já repassou R$ 22,7 milhões, valor que atendeu 209 projetos nas mais variadas áreas e em todas as regiões do Paraná.

Isadora Venâncio, atleta paralímpica de Cornélio Procópio, no Norte, é uma das primeiras colocadas em rankings nacionais de competições de corrida em 500m e 800m. Segundo ela, o Proesporte contribuiu para a sua jornada na modalidade. “Ele fez a diferença na minha vida e na de muitos que estão aqui. Sou deficiente visual e há 8 meses sou atleta com incentivo do programa. O esporte salva vidas e o Paradesporto é uma forma linda de inclusão, tenho certeza que todos os atletas PCDs estão sentindo a mesma coisa que eu”, disse.





GERAÇÃO OLÍMPICA E PARALÍMPICA

Também foram anunciados R$ 5,2 milhões, por meio da Copel, para o Geração Olímpica e Paralímpica, maior programa estadual de bolsas atletas de todo o País. Serão 1.298 bolsas para atletas e técnicos do Paraná, 138 a mais em relação ao ano passado (aumento de 12%). O investimento anual era o mesmo desde 2016, portanto, o aumento do aporte financeiro atende de forma mais eficaz a demanda de atletas e técnicos do Estado.

São seis categorias: formador escolar (402 vagas), destinada a atletas de 11 a 17 anos; técnico formador escolar (60 vagas), para técnicos que participaram dos Jogos Escolares do Paraná em 2022; estadual de Entidade de Administração do Desporto (400 vagas), para atletas de 11 a 21 anos, praticantes de modalidades olímpicas ou paralímpicas oficiais; técnico de Entidade de Administração do Desporto (70 vagas), para os técnicos que treinam atletas ou equipes no Estado de modalidades olímpicas ou paralímpicas oficiais; nacional (300 vagas), para atletas com trajetória de reconhecimento esportivo e resultados expressivos; e internacional (66 vagas), que representam o Paraná em competições fora do Brasil.

Na categoria internacional, por exemplo, o aumento foi de R$ 500. As categorias com atletas de elite e a de formação foram as que tiveram os principais incrementos em número de vagas, valorizando as duas pontas do ciclo do esporte. Nesta semana, foram abertas as inscrições para o programa e os formulários ficam abertos até o dia 5 de maio, às 23h59 (horário de Brasília). As inscrições podem ser feitas AQUI.

Os recursos destinados ao Geração Olímpica e Paralímpica serão importantes para os atletas e que o foco está em prepará-los para as Olimpíadas de Paris em 2024. A coordenadora do programa, Denise Golfieri, afirma que o objetivo do programa é tornar o Estado do Paraná referência no Brasil no esporte olímpico e paralímpico, valorizando seus atuais talentos esportivos nos âmbitos estadual, nacional e internacional.

“Conseguimos esse ano um valor maior de repasse para as bolsas e alguns valores de categorias puderam ser ajustados. A Copel está ajudando a alavancar ainda mais a carreira esportiva dos nossos técnicos e atletas e com isso vamos fortalecendo o esporte no Paraná”, afirmou.





OUTROS PROGRAMAS

Também foram destinados mais de R$ 30 milhões para os Jogos Escolares Oficiais e quase R$ 5 milhões para compra de materiais esportivos, viabilizados por meio da Secretaria de Estado da Educação. Os kits esportivos vão impactar 32 Núcleos Regionais de Educação, 355 municípios e 1.068 escolas da rede estadual do Paraná. Serão beneficiados mais de 31 mil estudantes matriculados nas Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo (AETE).

“Com esses kits, a ideia é fazer com que nossos jovens possam estar cada vez mais perto dos esportes e longe das drogas e coisas erradas. O esporte é algo maravilhoso na vida das pessoas. Estamos fazendo esse investimento para que as pessoas possam viver melhor”, ressaltou o governador.

Para o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, o trabalho conjunto entre educação e esporte tem dado bons frutos. "Os Jogos Escolares são uma tradição na educação do Paraná. Fomos campeões da Olimpíada Brasileira dos Jogos Escolares e isso é fruto de investimento”, disse. “Agora, com todo esse material que vamos fornecer para as escolas, vamos fazer com que nossos professores de educação física tenham melhores condições de trabalho para atender nossas crianças”.

A 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná tem 32 fases regionais. A primeira etapa, de 16 fases, acontece entre os dias 5 e 10 de maio. A fase regional de Curitiba será entre os dias 11 e 21. No total, os jogos contam com a participação de 50 mil estudantes e quase duas dezenas de modalidades esportivas voltadas para alunos, inclusive com deficiências.





TEA

No evento, houve ainda um anúncio da ampliação do projeto Transformando o Esporte em Amor (TEA), que já existe no Ginásio do Tarumã e que agora atenderá crianças com deficiência, em uma ação que visa promover a saúde, coordenação motora e, sobretudo, a inclusão. São desenvolvidas atividades em tênis, basquete, futebol, corrida, e outros.





PISTA DE SKATE

O governador também visitou a obra do Centro de Treinamento Olímpico de Skate, que está sendo construído em anexo ao ginásio. A iniciativa é fruto de um termo de cooperação técnica entre o Governo do Estado, a Federação de Skate do Paraná e a Confederação Brasileira de Skate (CBSK), assinado em dezembro do ano passado.

Com um orçamento de R$ 3,6 milhões, o projeto contempla duas pistas oficiais, das modalidades park e street, que estrearam como esporte olímpico em Tóquio 2020. As pistas servirão como centro de treinamento oficial de seleções brasileiras (jovens ou adultas), visando à participação de atletas em competições internacionais e olimpíadas. Além do importante papel junto ao esporte de rendimento, o espaço também proporcionará a formação esportiva e o apoio a projetos sociais da região.





PRESENÇAS

Participaram do evento os secretários estaduais do Planejamento, Guto Silva; das Cidades, Eduardo Pimentel; do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moras, e da Justiça, Santin Roveda; os deputados estaduais Hussein Bakri, Luiz Corti, Moacyr Fadel, Adão Litro, Gilberto Ribeiro, Marcia Huçulak e Thiago Buhrer; o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero; o diretor-presidente do Paraná Esporte, Walmir da Silva Matos; os presidentes da Fundepar, Marcelo Pimentel Bueno, e do Conselho Estadual de Educação, João Carlos Gomes; os coordenadores do projeto TEA, Denise Mendonça Bueno; o coordenador do Paradesporto; Mário Sérgio Fontes; o coordenador dos Jogos Escolares do Paraná, Márcia Tomadon; e o coordenador do Proesporte, Otávio Vinícius Valente Taguchi.

