Com previsão de chuva, inauguração da Ponte de Guaratuba é adiada para sexta-feira

Com a previsão do tempo indicando muita chuva, ventos fortes e raios para o Litoral paranaense na próxima quarta-feira (29), com chance de precipitações ainda na quinta-feira (30), o Governo do Paraná decidiu alterar a data de inauguração da Ponte de Guaratuba para a próxima sexta-feira (1º), às 16h. A cerimônia de inauguração será na cabeceira da ponte do lado de Guaratuba.

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O evento terá dois momentos. O primeiro, na cabeceira da ponte em Guaratuba, é reservado para autoridades e convidados. O segundo será o hasteamento da bandeira do Paraná perto da parte estaiada na ponte, seguido de um show de fogos, drones e luzes. A população poderá acessar a ponte após o show. As forças de segurança e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) vão orientar a movimentação das pessoas e do fluxo dos veículos.

A população das duas cidades está convidada para assistir ao show em Caieiras e na Prainha, que vão ser os melhores locais para visualização completa da apresentação. A TV Paraná Turismo fará a transmissão ao vivo do evento, que também poderá ser assistido nas redes sociais do Governo do Paraná.

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