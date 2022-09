Com pancadas de chuva, Paraná deve ter tempo instável no feriado

Da Redação

Com a presença de chuvas, o Paraná deve ter tempo instável a partir desta terça-feira (6), se estendendo para o feriado de 7 de setembro. A informação é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Na quinta-feira (8), o sol predomina e as temperaturas devem subir rapidamente. Porém, conforme o Simepar, a chuva volta e se espalha por diversas regiões do Paraná.

Nesta segunda-feira (5), a tarde é de tempo instável em muitas das cidades do Paraná. Chove com mais intensidade e maior abrangência sobre a "metade sul" do Estado, enquanto na faixa norte as chuvas são fracas e bastante localizadas. As temperaturas continuam amenas e, nas próximas horas, quase sem apresentar oscilação.

Na terça-feira (6), o tempo segue bastante instável nas regiões paranaenses. Os prognósticos indicam a ocorrência de algumas pancadas fortes de chuva, inclusive com acumulado bem expressivo ao longo do dia. As temperaturas apresentam pouca oscilação e permanecem amenas em grande parte do Paraná.

Assista ao vídeo de Lizandro Jacóbsen, do Simepar:

