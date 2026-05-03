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Com nova Ponte de Guaratuba no trajeto, Maratona do Paraná reúne 20 mil atletas no litoral

Provas de 10 km e 42 km foram realizadas neste domingo (3) sob chuva e ventos fortes

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 11:31:49 Editado em 03.05.2026, 11:31:40
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Com nova Ponte de Guaratuba no trajeto, Maratona do Paraná reúne 20 mil atletas no litoral
Autor A corrida reuniu 20 mil atletas no litoral - Foto: Felipe Henschel/AEN

A recém-inaugurada Ponte de Guaratuba foi o cenário principal do encerramento da Maratona Internacional do Paraná (MIP) na manhã deste domingo (3). O evento esportivo, que reuniu cerca de 20 mil atletas ao longo do fim de semana, dividiu-se entre as cidades de Guaratuba e Matinhos, no litoral paranaense, consolidando-se como um marco para a infraestrutura e o esporte do estado. A competição distribuiu mais de R$ 300 mil em prêmios, com destaque para as vitórias do pernambucano José Márcio Leão da Silva e da amazonense Franciane Moura, que conquistaram o primeiro lugar na prova principal de 42 quilômetros.

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As largadas das provas de 10 km e da maratona ocorreram a partir das 6h, reunindo desde corredores de elite até amadores, atletas com deficiência e o pelotão da inclusão. O percurso exigiu preparo físico e estratégia dos participantes, que precisaram lidar com o céu fechado, a garoa e os ventos costeiros. Na maratona, o ganho de elevação de 232 metros, caracterizado por subidas acentuadas antes e depois da travessia da ponte, testou o controle de ritmo dos competidores. No entanto, o desgaste foi compensado pelos extensos trechos planos nas orlas e pela vista panorâmica durante a passagem pelo vão da nova estrutura, descrita pelos atletas como um momento de contemplação.

Na categoria masculina dos 42 km, o campeão José Márcio completou o trajeto em 2h19m33s, seguido por Ederson Vilela Pereira (2h21m17s) e Givaldo Araújo de Sena (2h23m46s). Entre as mulheres, Franciane Moura garantiu a liderança com o tempo de 2h44m18s, superando a queniana Viola Jelagat Kosgei (2h48m10s) e a gaúcha Marlei Eunice Willers (2h48m46s). Os vencedores receberam R$ 50 mil cada, além de um bônus de R$ 10 mil destinado aos primeiros brasileiros a cruzarem a linha de chegada. Além do alto nível técnico, a maratona foi marcada pelo forte apoio do público e de familiares ao longo do percurso, incentivando a superação pessoal e a chegada de novos adeptos ao atletismo.


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