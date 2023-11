Com moto de R$ 70 mil, motociclista morre ao parar embaixo de caminhão

Uma tragédia foi registrada no final da manhã deste sábado (25) na BR-116, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Um motociclista morreu na hora ao parar embaixo de um caminhão no quilômetro 98 da rodovia.

De acordo com as informações da Banda B, o acidente também envolveu um veículo SUV Kia Sportage. A motorista do SUV rodou sozinha na pista, bateu na mureta e parou no sentido contrário. O motorista do caminhão foi desviar para não bater nela e o motociclista acabou atingido.

A moto, uma Honda CB 1000 cilindradas, avaliada em R$ 70 mil, foi parar no canteiro e o motociclista acabou embaixo do caminhão. Ele não teve sequer chances de sobreviver.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionadas. Em uma entrevista à Banda B, o sargento Martins afirmou que nada pôde ser feito pelo piloto da moto.

“Informações que ele desviou do carro, quando saiu, jogou para a direita e quando passou estava vindo a carreta. Ele entrou em óbito no local, já constatado pelo médico da concessionária. Teve um trauma de crânio, pernas e braços, bem incompatível com a vida mesmo”, disse o sargento Martins, do Corpo de Bombeiros.

