Com mais de 20 kg de maconha em bagagem mulher é presa

Uma mulher de 28 anos, foi presa por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (8) em Rolândia, após Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) com apoio do Canil do batalhão, abordarem um ônibus que fazia o trajeto de Itaquiraí a São Paulo. A ação faz parte da Operação Padroeira, que visa combater ao tráfico de drogas, armas e munições.

Durante a vistoria o cão de faro Árius encontrou no bagageiro uma mala cor de rosa, de uma moradora da cidade de Linhares no Espírito Santos, a polícia perguntou a passageira o que havia na bagagem indicada pelo cão Árius, a mesma informou que havia drogas, foi aberta a mala e encontrado 26 tabletes de maconha, pesando 24,160 quilos.

Segundo a passageira, ela pegou a droga em São Paulo e deveria levar até Vitória no Espírito Santo. A mulher disse ainda, que não sabia o valor que iria receber pelo trabalho, que receberia mais instruções para entrega da droga quando chegasse no destino.

Diante da situação foi conduzida para a delegacia de Rolândia para as devidas providências.

