Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
EDUCAÇÃO

Com liderança nacional no Pisa, Paraná supera médias brasileiras e países latino-americanos

Governador Ratinho Junior atribuiu a conquista às políticas educacionais adotadas e ao empenho de educadores e famílias

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Com liderança nacional no Pisa, Paraná supera médias brasileiras e países latino-americanos
Autor A conquista foi celebrada pelo governador como resultado direto das políticas educacionais implementadas no Estado - Foto: AEN

O Paraná alcançou o posto de melhor educação da América Latina no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), conforme dados divulgados na terça-feira (8). A conquista foi celebrada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quarta-feira (9) como resultado direto das políticas educacionais implementadas no Estado, que já ocupa a liderança nacional no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

- LEIA MAIS: Operação prende suspeitos de aterrorizar mãe e filhos durante assalto em Londrina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na avaliação internacional, voltada a estudantes de 15 anos, o Paraná liderou o ranking brasileiro em todas as quatro áreas analisadas: Ciências, Leitura, Matemática e Resolução de Problemas com Ferramentas Computacionais. Em Ciências, foco principal desta edição de 2025, o estado atingiu 461,6 pontos, bem acima da média nacional de 408,5. Em Leitura, marcou 458,0 pontos contra 408,0 do Brasil; em Matemática, somou 423,1 pontos frente aos 376,8 registrados no País; e em Resolução Computacional, obteve 467,4 pontos, superando a média brasileira de 405,5. O estado manteve vantagem expressiva sobre São Paulo, segundo colocado em todas as categorias.

O desempenho paranaense também ultrapassou as pontuações de todos os países latino-americanos participantes do programa. Em Ciências e Matemática, o Paraná superou o Uruguai, líder regional nessas áreas, por margens de 16,6 e 18,1 pontos, respectivamente. Já em Leitura e Resolução de Problemas Computacionais, o estado abriu vantagem sobre o Chile. Embora o Paraná integre a amostra do Brasil e não participe como unidade independente, os resultados são calculados na mesma escala global do Pisa, permitindo a comparação direta com outros países.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governador Ratinho Junior destacou que nenhuma outra região do país apresentou crescimento de qualidade semelhante e agradeceu o trabalho de professores, pedagogos, diretores e equipes da Secretaria de Estado da Educação, além da parceria com as famílias. Na mesma linha, o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, ressaltou que o resultado reflete o empenho diário nas escolas e reforça a responsabilidade de continuar preparando os jovens para interpretar dados, resolver problemas e atuar em uma sociedade cada vez mais digital.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Desempenho Escolar EDUCAÇÃO Ideb paraná Pisa Políticas Educacionais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV