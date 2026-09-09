Com liderança nacional no Pisa, Paraná supera médias brasileiras e países latino-americanos

O Paraná alcançou o posto de melhor educação da América Latina no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), conforme dados divulgados na terça-feira (8). A conquista foi celebrada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quarta-feira (9) como resultado direto das políticas educacionais implementadas no Estado, que já ocupa a liderança nacional no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

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Na avaliação internacional, voltada a estudantes de 15 anos, o Paraná liderou o ranking brasileiro em todas as quatro áreas analisadas: Ciências, Leitura, Matemática e Resolução de Problemas com Ferramentas Computacionais. Em Ciências, foco principal desta edição de 2025, o estado atingiu 461,6 pontos, bem acima da média nacional de 408,5. Em Leitura, marcou 458,0 pontos contra 408,0 do Brasil; em Matemática, somou 423,1 pontos frente aos 376,8 registrados no País; e em Resolução Computacional, obteve 467,4 pontos, superando a média brasileira de 405,5. O estado manteve vantagem expressiva sobre São Paulo, segundo colocado em todas as categorias.

O desempenho paranaense também ultrapassou as pontuações de todos os países latino-americanos participantes do programa. Em Ciências e Matemática, o Paraná superou o Uruguai, líder regional nessas áreas, por margens de 16,6 e 18,1 pontos, respectivamente. Já em Leitura e Resolução de Problemas Computacionais, o estado abriu vantagem sobre o Chile. Embora o Paraná integre a amostra do Brasil e não participe como unidade independente, os resultados são calculados na mesma escala global do Pisa, permitindo a comparação direta com outros países.

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O governador Ratinho Junior destacou que nenhuma outra região do país apresentou crescimento de qualidade semelhante e agradeceu o trabalho de professores, pedagogos, diretores e equipes da Secretaria de Estado da Educação, além da parceria com as famílias. Na mesma linha, o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, ressaltou que o resultado reflete o empenho diário nas escolas e reforça a responsabilidade de continuar preparando os jovens para interpretar dados, resolver problemas e atuar em uma sociedade cada vez mais digital.