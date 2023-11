Com investimento de R$ 2,6 mi, Ibiporã contará com nova base do Samu

O Governo do Estado assinou nesta quarta-feira (1) um convênio no valor de R$ 2.611.470 para a construção da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na cidade de Ibiporã, no Norte, e também para a reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Doutor Justino Alves Pereira. O investimento tem como finalidade ampliar e aprimorar o atendimento médico na região, expandindo a capacidade assistencial do município.

continua após publicidade

"Essa assinatura beneficia duplamente a comunidade de Ibiporã. A reforma da UPA é fundamental para melhor acomodar não apenas os pacientes, mas também os profissionais que ali trabalham”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto, que assinou o convênio. “A base do Samu é um grande marco para a história do município. O Paraná atingiu uma cobertura de 100% deste serviço e sabemos a diferença que ele faz na vida das pessoas", acrescentou.

- LEIA MAIS: UTFPR abre 20 vagas para professores efetivos e substitutos

continua após publicidade

A ação inclui a reforma predial da UPA, que resultará em instalações mais modernas e eficientes, garantindo mais conforto para pacientes que necessitem deste serviço. Já a base do Samu será construída em anexo à unidade e contará com 544 m², permitindo uma resposta mais rápida e eficaz para situações de emergência.

O prefeito Zé Maria enfatizou a importância dos investimentos, ao afirmar que o governo estadual é um grande parceiro da cidade e o convênio é mais uma ação afirmativa para a população de Ibiporã. “Quero agradecer por este grande recurso que irá fortalecer nossa saúde e, sem dúvida, salvar vidas", afirmou.

Siga o TNOnline no Google News