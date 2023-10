Com investimento de R$ 1 bi, JBS inaugura 2 novas unidades em Rolândia

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta sexta-feira (27) da inauguração de duas novas fábricas no complexo industrial da JBS em Rolândia, no Norte do Paraná. Fruto de um investimento de cerca de R$ 1 bilhão, as plantas são as mais modernas fábricas de empanados e salsichas do mundo, segundo a empresa. Com isso, a JBS reforça a estratégia de atuar no segmento de produção de alimentos de valor agregado.

“O Paraná tem a vocação para ser o supermercado do mundo. Incentivamos as iniciativas que agregam valor à cadeia de produção de alimentos, transformando produtos agropecuários em alimento de valor agregado”, afirmou o governador. “Este é um dos investimentos feitos no Paraná tendo este ideal em vista”, disse ele.

O vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também participou do evento.

O centro fabril ocupa um terreno de 257 mil metros quadrados, com 54 mil metros de área construída. Atualmente, 4,5 mil pessoas trabalham no complexo industrial da JBS em Rolândia, o que, segundo a empresa, representa uma massa salarial de R$ 195 milhões anuais na economia local. Após a conclusão do investimento, com a expansão já planejada para todas as linhas produtivas da unidade no município, 6 mil colaboradores trabalharão no complexo industrial, injetando uma massa salarial anual de R$ 260 milhões.

Contando o centro de distribuição, sedes e outras plantas da empresa no Estado, em 11 cidades, a JBS tem 14 mil colaboradores no Paraná. Em todo o Brasil, são mais de 150 mil trabalhadores.

Segundo o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, a planta é uma das mais modernas da empresa. Ele citou que a JBS tem mais de 500 plantas em todo o mundo. “Seguramente, na categoria de salsichas e empanados, é a mais moderna do mundo. Tudo que existe de tecnologia, temos nesta fábrica", afirmou Tomazoni.

MODERNAS - As novas plantas da JBS no complexo de Rolândia contam com automatização em vários processos. A unidade terá robôs para as esteiras de produção e de embalagem e está habilitada para o uso de inteligência artificial nos processos industriais. Na produção de salsichas, a planta vai trabalhar o segundo maior forno de cozimento e defumação do mundo, atrás apenas de uma unidade que fica na Romênia.

Com os investimentos, o complexo industrial da JBS em Rolândia ainda pode ser ampliado futuramente. Neste momento, a planta conta com duas linhas de fabricação de empanados e uma linha de produção de salsichas. Futuramente, a unidade pode chegar a sete linhas dedicadas a empanados e três linhas para a fabricação de salsichas.

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE – Segundo a empresa, as fábricas foram construídas sob os mais modernos sistemas de sustentabilidade e tecnologia, compatíveis com padrões globais de segurança sanitária e de redução de impacto ambiental. As fábricas também nascem com protocolos sustentáveis como coleta de águas pluviais, utilização de veículos elétricos para trânsito interno, geração de energia solar no estacionamento dos veículos e reaproveitamento dos resíduos de celulose do processo industrial para transformação em combustível, compostagem, entre outras soluções.

"Aqui temos um bom exemplo do que chamamos de nova indústria, da nova industrialização, que é inovadora e trabalha com sustentabilidade. Inovação na ponta da tecnologia, da digitalização e, de outro lado, a sustentabilidade. Desde os caminhões elétricos, passando por energia renovável e agregando valor à agroindústria", afirmou o vice-presidente, Geraldo Alckmin.

IMPACTO – De acordo com a companhia, um estudo da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) aponta que a cadeia produtiva da JBS movimenta cerca de 1,6% do PIB do Paraná e contribui para a geração de aproximadamente 2% dos empregos no Estado. Além das unidades inauguradas nesta sexta-feira, o parque fabril da JBS em Rolândia conta com uma unidade de processamento de frangos, uma fábrica de co-produtos, uma fábrica de rações e um incubatório.

PRESENÇAS - Também estiveram presentes na inauguração os secretários estaduais Norberto Ortigara (Agricultura), Beto Preto (Saúde), Ricardo Barros (Indústria, Comércio e Serviços), Mauro Moraes (Trabalho) e Márcio Nunes (Turismo); os deputados federais Luísa Canziani, Luiz Nishimori, Pedro Lupion, Beto Richa, Zeca Dirceu e Elton Welter; os deputados estaduais Cloara Pinheiro, Alexandre Cury, Cobra Repórter e Tiago Amaral; o prefeito de Rolândia Ailton Maistro; o presidente da Seara Alimentos, João Campos; o CEO da JBS Brasil, Gilberto Xandô; os acionistas do Grupo J&F, Wesley Batista e Joesley Batista.

