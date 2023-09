Com inverno de 30° C, Estado alerta aos cuidados básicos com a saúde

Temperatura ultrapassou dos 30º C no norte do PR

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) alerta a população sobre os cuidados com a saúde diante das temperaturas altas previstas para esta semana, ainda na reta final do inverno. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), as temperaturas já ultrapassaram 30° C em algumas regiões, cenário que pode se manter nos próximos dias. Com umidade relativa do ar baixa, é importante reforçar algumas atitudes essenciais durante este período para a prevenção de fadiga, desidratação ou ainda queda da pressão arterial.

As recomendações são dirigidas à população em geral, mas crianças e idosos devem ter atenção redobrada. É importante nesse período de forte calor evitar a exposição ao sol, principalmente das 10 às 16 horas, e sempre aplicar protetor solar, independentemente do horário.

Outro cuidado significativo é com a hidratação e alimentação, sendo ainda mais importante o consumo de alimentos in natura, evitando os ultraprocessados. Futas, verduras, legumes, arroz e feijão em geral possuem alto teor de água, diferente dos ultraprocessados, que são ricos em sódio, aditivos e escassos em água. Os refrigerantes, néctares e refrescos, apesar de possuírem alto teor de água, são ricos em açúcar ou adoçantes e aditivos, não sendo uma fonte adequada para hidratação.

De acordo com a nutricionista da Divisão de Promoção da Alimentação Saudável e Atividade Física da Sesa, Cristina Klobukoski, a quantidade de água que precisa ser ingerida por dia é muito variável e depende de vários fatores, como a idade, o peso, a atividade física, bem como o clima e a temperatura do ambiente.

“Para alguns, a ingestão de dois litros por dia pode ser suficiente, outros precisarão de um litro e meio ou três litros. Uma forma de verificar se a ingestão hídrica está adequada é prestando atenção à coloração da urina, que deve estar sempre bem clarinha”, alertou.

O balanço diário de água é controlado por sensores localizados no cérebro e em diferentes partes do corpo. Esses sensores provocam a sede e impulsionam as pessoas a ingerirem líquidos sempre que a ingestão de água não é suficiente para repor a água utilizada ou eliminada. Porém, algumas pessoas, como crianças e idosos, por exemplo, nem sempre apresentam sinais de sede.

“Nesses casos, é necessária ainda maior atenção para a adequada ingestão de água pura, ingerindo aos poucos ao longo do dia, mesmo antes de apresentar sinais de sede”, complementa.

IMPACTOS NA SAÚDE – Os principais impactos das ondas de calor sobre a saúde são exaustão, tontura, desmaios, dor de cabeça, náuseas, cólicas, brotoejas pelo corpo e inchaços, principalmente nos tornozelos, pés e mãos. Para evitar estes problemas, os cuidados que podem ser adotados em casa ou no ambiente externo são: ter sempre uma garrafinha de água por perto; caso tenha dificuldade em ingerir água, saborizar a água com rodelas de limão, laranja ou hortelã, por exemplo; utilizar alarmes ou aplicativos que enviam avisos sonoros para lembrar de tomar água; consumir mais frutas, verduras e legumes; e não substituir a água por néctares, sucos ou refrigerantes.

Outras sugestões são tomar banhos gelados, usar ventiladores e evitar exercícios físicos ao ar livre em horários muito quentes.

ONDA DE CALOR – A onda de calor começou no sábado, com índices de umidade relativa do ar abaixo dos 30%, com exceção das praias. O ar seco e o transporte de ar quente da região Amazônica para o Estado favoreceram o intenso aquecimento do tempo em todas as regiões e as temperaturas máximas ultrapassaram os 30 °C nas faixas Norte e Oeste e dos 25 °C nos demais setores. Na RMC, o pico foi de 27,2 °C em Pinhais.

No domingo, os índices de umidade relativa do ar ficaram abaixo dos 40%, exceto no Litoral. Outro destaque foi o tempo bastante quente, com temperaturas máximas acima dos 30 °C em todas as regiões paranaenses. Em Capanema, no Sudoeste, os termômetros chegaram a 38,6° C. O cenário foi similar em Cambará (Norte Pioneiro), com 37,7° C, Loanda (Noroeste), com 37,3° C, Cidade Gaúcha (Centro-Oeste), com 36,1° C, e São Miguel do Iguaçu (Oeste), com 36,8° C. Confira a lista AQUI .

