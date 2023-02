Com filhos no carro e embriagado, motorista causa acidente no Paraná

Da Redação

O condutor do veículo seguia pela PR-317, quando atingiu a traseira de uma motocicleta Biz

Um motorista embriagado foi preso depois de ter causado um acidente de trânsito na tarde do último sábado (18), em Toledo, no Oeste do Paraná. O homem, de 31 anos, estava com dois filhos menores de idade dentro do carro.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar, o condutor do veículo seguia pela PR-317, quando atingiu a traseira de uma motocicleta Biz que estava ocupada por duas pessoas. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 382 e, com o forte impacto, a Duster capotou na pista.

A condutora da motocicleta, de 30 anos, e o passageiro de 22 sofreram ferimentos e precisaram ser encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O condutor da Duster e as duas crianças, de 11 anos e apenas 11 meses de idade, receberam atendimentos do Siate e do Samu e foram levados para avaliação médica no Hospital Bom Jesus.

O motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,58 mg/L. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Toledo.





