Com fala política, mulher interrompe missa no Paraná; veja vídeo

Durante sua fala final, ele criticou o uso de armas e aqueles que utilizam a religião para fazer política

Uma eleitora interrompeu uma missa em Fazenda Rio Grande (região metropolitana de Curitiba), acusando o padre de pedir votos para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A discussão começou já no fim da cerimônia religiosa, que durou 47 minutos e foi transmitida nas redes sociais, quando o padre seguia para fazer o encerramento. Durante sua fala final, ele criticou o uso de armas e aqueles que utilizam a religião para fazer política. (Veja o vídeo abaixo).

“O Deus da vida nunca vai pactuar com as forças da violência. O Deus da vida nunca vai estar ao lado daquele que prega o armamentismo. Porque Deus é amor, é solidariedade. E que nós católicos, como cristãos, como devotos, também não possamos aceitar o que tantas pessoas estão fazendo com a religião para angariar votos”, disse o padre.

Segundos depois, uma mulher o interrompeu: “O Deus da vida é a favor do aborto, padre?”. Ele, então, respondeu que não e tentou seguir com a missa, mas foi novamente interrompido. “É a favor da ideologia de gênero? Ninguém aqui fala nada. [Trecho inaudível]. O senhor está pedindo voto para o Lula”, afirmou a fiel.

Na sequência, o padre diz que não pediu votos a Lula e segue na condução da missa. No entanto, um grupo maior de fiéis começa a falar enquanto ele continua as orações. “Eu não estou pedindo voto para o Lula. Eu estou falando a palavra”, diz o padre ao interromper novamente a cerimônia religiosa.

Depois disso, mais pessoas começam a falar ao mesmo tempo e a transmissão ao vivo da missa é encerrada. O caso repercutiu nas redes sociais. Assista:

E continuam os desrespeitos, ofensas e ultrajes à fé e ao culto sagrado por parte de fanáticos bolsonaristas: missa é interrompida e padre é hostilizado após homilia, em Fazenda Rio Grande (PR). #Igrejacatolica #catoliconaovotanoJair pic.twitter.com/cM3WAFZ2RG — Sândalo (@Sandalocordeiro) October 16, 2022

