Com faixa extra liberada, BR-277 tem apenas 400m em pista simples

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) voltou a liberar uma faixa adicional de tráfego na BR-277, no Litoral, entre o km 39 e o km 40, nesta quinta-feira (22). O trecho, já danificado pelas chuvas desde o final de novembro, havia sido atingido por novo escorregamento de terra nesta madrugada.

Durante a manhã foi realizada a limpeza do local e uma nova inspeção, que constatou condições de segurança para o tráfego de veículos. Com isso, estão novamente disponíveis duas faixas no sentido Litoral e uma faixa no sentido Curitiba.

Também foi desmobilizado o guindaste utilizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na obra de recuperação do km 42, que deverá deixar a rodovia durante este período de mais movimento, retornando somente no ano que vem. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou toda a operação.

Com isso, desde as 17 horas o desvio em duas faixas foi reduzido para um trecho de aproximadamente 400 metros, na altura do km 41, atendendo às demandas por mais trafegabilidade na rodovia, com garantia de segurança aos usuários.

Para este último trecho, atingido por um escorregamento de terra de quase 100 metros de extensão vertical, o DER/PR está preparando melhorias na encosta, visando garantir a liberação de faixa extra ainda nos próximos dias.

O DER/PR e a PRF solicitam que os usuários sigam com muita cautela pelo trecho, com atenção redobrada devido à situação atípica da rodovia federal. Também é recomendado que, se possível, o usuário evite utilizar a BR-277 no Litoral, principalmente em dias de chuva, devido aos riscos de novos escorregamentos e bloqueios de pista.

CONVÊNIO

O DER/PR iniciou os trabalhos da obra de recuperação da encosta da BR-277 no km 39 e km 41 nesta segunda-feira, após assinatura de um termo de compromisso com o DNIT. O órgão federal, responsável pela rodovia, não possui os recursos necessários e aceitou apoio do DER/PR para executar as obras e resolver a situação.

No primeiro dia já foram realizados os serviços de limpeza da pista, que ainda estava com lama, além da limpeza e recomposição dos dispositivos de drenagem nos dois locais, garantindo o escoamento de água da chuva. Nova sinalização e dispositivos de segurança foram instalados na rodovia, como as novas barreiras de concreto New Jersey que ajudaram a preservar as pistas nesta madrugada.

Permanecem sendo realizadas análises e sondagens da encosta, que irão embasar uma definição quanto às obras de recuperação, que poderão contemplar soluções como solo grampeado com tela, instalação de uma geogrelha, ou de uma grelha de aço de alta resistência.

Como fica o fluxo da BR-277:

Km 39 ao km 40+900: três faixas de tráfego (duas sentido Paranaguá)

Km 40+900 ao km 41+300: duas faixas de tráfego

Km 41+300 ao km 42: três faixas de tráfego (duas sentido Paranaguá)

