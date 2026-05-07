Com estoques em baixa, Hemepar solicita doações urgentes de sangue tipo O

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) emitiu um alerta urgente nesta quinta-feira (7) devido aos baixos níveis dos estoques de sangue dos tipos O positivo (O+) e O negativo (O-) no Paraná. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) solicita que a população compareça às unidades de coleta para garantir o abastecimento de mais de 380 hospitais. A situação é considerada crítica em Curitiba e nas regiões Oeste (Cascavel, Toledo, Pato Branco e Francisco Beltrão), Norte (Londrina) e Noroeste (Maringá).

📰 LEIA MAIS: Mulher fica ferida após colisão entre carro e caminhão na Avenida Brasil em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O sangue captado pela rede estadual é fundamental para a manutenção de 95,6% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado, sendo utilizado em cirurgias, tratamentos oncológicos e atendimentos de emergência. O tipo O negativo é especialmente estratégico por ser o doador universal, utilizado em casos graves de hemorragia quando não há tempo para testes de tipagem sanguínea. Já o O positivo, por ser o tipo mais comum na população brasileira, possui a maior demanda rotineira nos hemocentros.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



De acordo com o secretário de Saúde, César Neves, a doação é um ato seguro e cada bolsa de aproximadamente 470 ml pode salvar até quatro vidas ao ser fracionada em hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado. Dados do Hemepar mostram que, embora o número de doações entre janeiro e abril de 2026 tenha crescido 3,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, o volume atual é insuficiente para manter a margem de segurança necessária para a rede hospitalar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar documento oficial com foto. O voluntário deve estar descansado, bem alimentado e hidratado. Menores de idade precisam de autorização dos responsáveis. O Hemepar recomenda que os doadores realizem o agendamento prévio pelo site oficial para evitar filas e otimizar o atendimento nas 23 unidades da Hemorrede Paranaense.