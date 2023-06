Com equipamentos e novos veículos, Governo reforça saúde de Umuarama

O Governo do Estado destinará R$ 4,4 milhões para ações na área da saúde em Umuarama, no Noroeste do Estado. Os recursos contemplam o repasse R$ 2,1 milhões em equipamentos para a Associação Beneficente São Francisco de Assis, mantenedora do Hospital Cemil, além de oito veículos que somam R$ 2,3 milhão.



Os repasses para equipamentos permitirão a aquisição de 21 novos aparelhos. Entre eles estão um arco cirúrgico, gerador de laser, mesa cirúrgica elétrica e equipamentos anestésicos. O Cemil desempenha um papel fundamental para a região de Umuarama, ofertando desde internação até residência médica.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que esteve no município nesta sexta-feira (23) para formalizar os investimentos, falou sobre o impacto das ações. “Nosso objetivo é elevar a capacidade e a qualidade do atendimento em todo o Estado, de acordo com a orientação do governador Ratinho Junior. A descentralização é nosso ponto focal e seguimos avançando neste horizonte", disse.

Já em relação aos veículos, o município está recebendo cinco vans e outros dois ônibus para reforçar a Atenção Primária em Saúde.

O prefeito Hermes Pimentel considerou como valiosos os investimentos destinados à cidade. “Esse é um dia muito especial, com recursos que são um verdadeiro presente ao nosso município, que completa 68 anos na próxima segunda-feira. Quero agradecer essa parceria com o Governo do Estado, que tem permitido expandir não somente desenvolvimento, mas a qualidade de vida da nossa população", reforçou Pimentel.

