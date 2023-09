Com direito a crachá, Prefeitura "contrata" cachorrinha no PR

Uma nova "servidora pública" de Guarapuava, na região central do Paraná, conquistou o coração dos colegas de trabalho e também dos contribuintes. É "Branquinha", uma ex-cachorra de rua. Com direito a crachá personalizado, ela foi adotada pela família do funcionário da Vigilância Sanitária do município, Jair Kultz Júnior, e virou xodó dos demais servidores municipais.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Onda de calor faz tatus procurarem piscina para se refrescar no Paraná

Jair Kultz Júnior reside ao lado da Prefeitura e adotou a cachorra durante a pandemia de Covid-19 em 2021. “Fazia apenas seis meses que havíamos perdido nosso cachorro e naquele momento, não queríamos mais ter outro animal por conta do sofrimento que tínhamos passado. Mas a Branquinha, foi nos conquistando aos poucos e quando vimos ela já estava morando com a gente”, contou Jair.

continua após publicidade

O tutor detalhou ainda como ocorreram as primeiras incursões de Branquinha à prefeitura. “No período da pandemia, nós precisávamos registrar o ponto aqui no Paço. Aí ela me acompanhava todos os dias nessa rotina. No período da vacinação contra a Covid-19, ela ficou conhecida por todos. Todos os dias ela ia até a tenda de vacinação acompanhar o trabalho do pessoal da saúde”, completou.

O adotante também explica como foi a adaptação dela com a família. “Várias pessoas aqui da redondeza já haviam tentado adotá-la. Na época, havia um pet shop aqui na esquina que chegou a castrar ela, mas ela nunca conseguiu ficar apenas ali. Sempre dava um ‘jeitinho’ de vir nos visitar. Aí, nossa família entendeu que ela precisava ter a liberdade e a independência dela. Por isso, eu deixei um espaço na grade do portão para que, durante o dia, ela saia e retorne livremente para casa. Somente a noite que temos o cuidado de fechar o espaço com uma madeira”, explicou.

“Eu gosto de dizer que a Branquinha foi enviada por Deus em nossas vidas. Ela tem uma luz especial que alegra a todos por onde passa. Eu digo que não foi nós que a adotamos, mas sim ela que nos adotou. Agora ela tem um sofá só para ela dentro de casa e até a casinha foi pintada igual à nossa casa para combinar. E agora, acabamos de criar um perfil para ela no Instagram, com o objetivo de compartilhar a história dela e incentivar mais famílias a adotar um animalzinho de estimação. Para quem deseja seguir a Branquinha nas redes sociais, pode procurar no Instagram @_branquinha”, descreveu Sandra Kultz, esposa de Jair.

continua após publicidade

João Maria Ramos, servidor da prefeitura de Guarapuava, trabalha há 24 anos no local e conta que é a primeira vez que um cachorro ganha o espaço desta maneira. “Em todos esses anos que trabalho aqui, nunca vi um animal chamar tanta atenção como a Branquinha. Já alimentamos vários cachorros que passaram aqui pela frente, mas nunca chegaram a entrar no Paço. Ela (Branquinha) chega todos os dias às 11h da manhã e late duas vezes para abrirmos a porta. Às vezes o sensor capta o movimento dela e abre, senão ela aguarda alguém chegar para entrar junto. Ela anda por todos os setores, até no gabinete do prefeito ela tem espaço. Ela é muito amada e respeitada por todos”, relatou.

Siga o TNOnline no Google News