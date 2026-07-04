Com direito a crachá, golden retriever atua como 'cão de assistência judiciária' no interior do Paraná

O Fórum Estadual de Justiça de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, passou a contar com o apoio do golden retriever Teddy para acolher e acalmar vítimas de violência durante audiências judiciais. O animal, que tem um ano de idade e atua uma vez por semana no local, foi idealizado como um suporte emocional para crianças, adolescentes e mulheres durante relatos de situações traumáticas. Identificado formalmente com um crachá de "cão de assistência judiciária", ele participa ativamente das oitivas presididas pela Vara da Infância e da Juventude.

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A iniciativa visa reduzir o estresse inerente ao ambiente forense e atenuar o impacto psicológico sofrido por vítimas vulneráveis, que em geral prestam depoimentos sobre delitos sexuais ou violentos. Segundo a juíza Noeli Reback, diretora do fórum e titular da comarca, a presença do animal funciona como um instrumento de humanização do atendimento, permitindo que as pessoas que foram alvo de práticas criminosas se sintam acolhidas e recepcionadas para além do resultado prático das sentenças judiciais.

A proposta foi apresentada pelo advogado e tutor do cão, Renato Aparecido Borges, que iniciou a preparação do golden retriever para o ambiente jurídico ainda no terceiro mês de vida do filhote. Durante os procedimentos, uma cadeira é reservada ao lado do depoente para facilitar a interação física e o acolhimento. Em um dos episódios relatados pelo tutor, o animal acolheu com um abraço uma mulher que chorava ao relembrar as agressões sofridas por ela e por seu próprio animal de estimação, demonstrando a eficácia prática do suporte emocional na sala de audiências.

Além do suporte direto nas salas de oitivas, o cão desempenha um papel de integração em outras frentes do Poder Judiciário local, participando de ações voltadas a crianças inseridas no sistema nacional de adoção. A rotina do animal também alterou a dinâmica interna do prédio público, transformando o golden retriever em uma figura altamente requisitada por funcionários e magistrados fora dos horários das sessões oficiais de depoimento.