Com destaque na indústria, Paraná tem mais de 14 mil vagas de emprego

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 14.105 vagas de emprego com carteira assinada no Paraná. A maior parte é para auxiliar de linha de produção (indústria), com 3.150 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de caixa, com 304 vagas, repositor de mercadorias, com 212, e operador de telemarketing ativo e receptivo, com 173.

continua após publicidade

A Região Metropolitana de Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (3.776). São 1.074 vagas para auxiliar de linha de produção, 170 para assistente de produção farmacêutica, 120 para abatedor de porcos e 84 para operador de caixa.

- LEIA MAIS: Unioeste abre inscrições para vestibular com mais de 1,2 mil vagas

continua após publicidade

A Grande Curitiba aparece em seguida (3.482). São 212 vagas para auxiliar de linha de produção, 212 para repositor de mercadorias, 178 para operador de caixa e 173 para operador de telemarketing ativo e receptivo.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 45 vagas para preenchimento urgente: assistente de vendas (20), auxiliar de limpeza (15), atendente de confeitaria (07), analista de planejamento financeiro (02) e assistente de contadoria fiscal (01).

Nas demais regionais são destaques Londrina (1.327), Foz do Iguaçu (1.057) e Pato Branco (1.022 ). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 210 vagas, alimentador de linha de produção, com 105, auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis, com 60, e abatedor de aves, com 50 oportunidades.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Em Foz do Iguaçu, os destaques são para auxiliar de linha de produção (382), abatedor de aves (90), alimentador de linha de produção (55) e abatedor de porcos (50). Em Pato Branco, há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 248 oportunidades, auxiliar de almoxarifado, com 60, operador de caixa, com 42, e trabalhador de avicultura de corte, com 45.

Também há bom volume de ofertas em Jacarezinho (127), com chances para costureiro na confecção em série; Paranaguá (106), sendo a maior procura ajudante de obras; Ponta Grossa (230), com oferta de 50 vagas para auxiliares administrativos; e Guarapuava (419), onde os destaques são auxiliar de linha de produção e atendente de lanchonete.

continua após publicidade

ATENDIMENTO

Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.

Confira as principais vagas por regionais.

Siga o TNOnline no Google News