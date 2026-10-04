Com chuva e limitações físicas, idosos vão às urnas em Apucarana e Arapongas

Eleitores com mais de 70 anos, faixa em que o voto é facultativo, enfrentaram o mau tempo e dificuldades de mobilidade para exercer o direito de votar

O mau tempo e as limitações físicas não foram suficientes para afastar os eleitores da terceira idade das urnas nas eleições deste ano. Embora o voto seja facultativo para cidadãos com mais de 70 anos, muitos idosos de Apucarana e Arapongas fizeram questão de sair de casa para exercer o que consideram um dever cívico essencial para o futuro do país.

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Em Apucarana, os idosos Honório, de 83 anos, e Cai, de 78, são exemplos da disposição para votar. Mesmo diante do frio e da chuva, os dois fizeram questão de sair de casa para exercer o direito ao voto. "A gente tem que fazer a nossa obrigação", afirmou Honório.

O sentimento é compartilhado por Denir Clemente de Oliveira, de 76 anos. Ela chegou ao local de votação prevenida com uma "colinha" para os seis candidatos e minimizou as dificuldades climáticas. "Muitas vezes, a gente sai cedinho para trabalhar na chuva, e aqui é uma vez a cada quatro anos, por que não vir?", questionou. Para ela, a escolha dos representantes não é uma obrigação e sim um ato de cidadania. "Mesmo na minha idade, eu gosto de votar", comentou.

Em Arapongas, a idade e o clima também não intimidaram os eleitores mais experientes. O mestre de obras Lauro de Almeida Merchan, de 67 anos, compareceu à zona eleitoral utilizando muletas e com um dos pés imobilizado devido a uma queda nas escadas. Apesar do esforço extra exigido pela mobilidade reduzida, ele garantiu sua participação motivado pelo desejo de transformação: "Estou aqui para exercer um direito que a gente tem, de ver se a gente muda o Brasil", disse.

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Já Aparecido Nasser, de 86 anos, e Adilce Nasser, de 85, relataram que nunca deixaram de votar e sempre comparecem juntos ao colégio eleitoral. "Enquanto, eu puder andar, eu vou. Agora, a hora que não der mais, mas eu tenho uma saúde boa", celebrou Adilce. Seu marido, Aparecido, destacou que está esperançoso com os resultados desta eleição. "Eu espero que a gente mude essa trajetória que o país está passando", concluiu.