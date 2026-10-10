Com cheia no Rio Paraná, mais de 40 famílias são retiradas de áreas de risco na fronteira
Itaipu prevê que nível das águas chegue a 111 metros na segunda-feira (12), atingindo o bairro paraguaio de San Rafael
A cheia do Rio Paraná forçou a retirada de 41 famílias ribeirinhas do bairro San Rafael, no Paraguai, e pode atingir novas residências a partir deste domingo (11). O nível das águas, que registrou a marca de 109,47 metros na região da Ponte da Amizade, deve subir gradualmente até alcançar a cota de 111 metros na segunda-feira (12), de acordo com as estimativas da Itaipu Binacional. Até o momento, as projeções oficiais indicam que o avanço do rio não afetará moradias ou estruturas no lado brasileiro da fronteira.
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Os moradores desalojados foram transferidos para locais seguros por meio de uma operação coordenada pela Assessoria de Responsabilidade Social da Itaipu na margem paraguaia, com o apoio de voluntários e de integrantes da comunidade local. A rede de assistência organizada para o resgate engloba toda a logística de evacuação, incluindo o transporte de pessoas e de seus pertences, a instalação de barracas e banheiros, além da distribuição integral de alimentos para as famílias que precisaram deixar suas casas.
Para antecipar possíveis agravamentos da situação, a Divisão de Estudos Hidrológicos da Superintendência de Operação da hidrelétrica mantém o acompanhamento rigoroso das chuvas e de seus impactos nos rios Paraná e Iguaçu. Paralelamente a esse monitoramento, as equipes de assistência social continuam trabalhando na estruturação de novos abrigos temporários em áreas mais elevadas do país vizinho, garantindo infraestrutura e preparo imediato para receber outros moradores que venham a ser desalojados nos próximos dias.