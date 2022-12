Com centro para estudo de doenças raras, PR amplia protagonismo

Da Redação

O investimento totaliza R$ 12,4 milhões

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) inauguraram nesta segunda-feira (12) o Centro de Saúde Pública de Precisão. A unidade fará estudos genéticos que possam trazer respostas mais precisas no diagnóstico e tratamento de doenças, focando na necessidade de cada indivíduo. As três instituições irão trabalhar em conjunto no centro, instalado no Parque Tecnológico da Saúde, em Curitiba. O investimento totaliza R$ 12,4 milhões.

O Tecpar, a Fiocruz e o IBMP iniciaram as tratativas para a implantação do Centro de Saúde Pública de Precisão, visando o fornecimento de novas soluções ao Sistema Único de Saúde (SUS). Com a implantação do centro, especialistas das três instituições farão estudos da população com doenças raras e câncer, por meio de sequenciamento genético de nova geração e pesquisa genômica.

Para isso será utilizada a tecnologia de sequenciamento de DNA do tipo Next Generation Sequencing (NGS), além de outros testes moleculares adicionais que possam contribuir para o diagnóstico de precisão em saúde ofertado à população.

Na prática, amostras de material genético de pacientes com doenças raras e câncer atendidos nos centros de saúde de referência do Paraná serão sequenciadas e analisadas para que possam ser identificadas alterações genéticas que estejam associadas aos sintomas, com objetivo de fazer o diagnóstico molecular dos pacientes.

O diagnóstico preciso das doenças raras e dos cânceres pode impactar na abordagem clínica, bem-estar do paciente, prevenção de complicações com medidas antecipatórias, prognóstico e aconselhamento genético de indivíduos e suas famílias. Com o resultado, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) poderá planejar ações de saúde pública, otimizando custos, e prever a aquisição de medicamentos específicos para as doenças levantadas.

O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, ressaltou que a inauguração do centro marca a oferta de diferentes soluções na área de saúde pública no Paraná. “Com o apoio do Governo do Estado, mais uma vez estas instituições, que são referência em saúde pública brasileira, se unem para apresentar novas soluções para o país”, disse. “Ao fortalecer essas iniciativas no Parque Tecnológico da Saúde, atendemos a uma orientação do Governo do Paraná, de fazer do Paraná um Estado de vanguarda na área de biotecnologia e em tecnologias para saúde humana”.

SAÚDE DE PRECISÃO

O Centro de Saúde Pública de Precisão está instalado no prédio da Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec), como mais uma ação de inovação e de formação de parcerias do instituto, desta vez na área da saúde.

O vice-governador Darci Piana parabenizou as instituições envolvidas no projeto, e ressaltou que os maiores beneficiados serão as pessoas que moram no Estado e que dependem da saúde pública para sobreviver.

“Quando se juntam instituições desta qualidade não há outro resultado que não seja o sucesso”, afirmou Piana. “Elas uniram ciência, tecnologia e boa vontade para fazer esse projeto se tornar possível. É a continuidade de um grande esforço conjunto do Governo do Paraná em parceira com a Fiocruz e o IBMP que se iniciou ainda na pandemia. Este avanço do Tecpar junto com seus parceiros e demais iniciativas trouxeram o sucesso da saúde no Paraná, que é conhecido e respeitado em todo o Brasil”.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, reforçou que a inauguração do espaço foi um passo importante para o Estado. “Com o lançamento do Centro vamos ter novos exames de biologia molecular, sequenciamento genômico específico para doenças raras e para outros tipos de câncer. É o Paraná sendo realmente um Estado importante nesse movimento da saúde com tecnologia”, afirmou.

O diretor do Instituto Carlos Chagas (ICC Fiocruz Paraná), Stênio Perdigão Fragoso, agradeceu o apoio do Governo do Estado e destacou a importância da iniciativa, que posiciona o Paraná na vanguarda da saúde.

“O IBMP, a Fiocruz e o Tecpar uniram forças que resultaram neste momento que entregamos à população a instalação deste Centro, dedicado ao diagnóstico de doenças raras e cânceres para atender ao SUS, e, portanto, acessível a todos os usuários. É a primeira iniciativa de diagnóstico genômico com uso de sequenciadores de alto desempenho voltada inteiramente para o SUS”, disse.

O diretor-presidente do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), Pedro Ribeiro Barbosa, disse que o Centro de Saúde Pública de Precisão expressa o resultado de um processo contínuo para entregar o que há de melhor para saúde pública.

“Está estruturado com o que há de mais avançado em equipamentos. Do ponto de vista de tecnologia de ponta entregue à sociedade através do Sistema Único de Saúde, nós temos aqui o há de melhor em qualquer lugar do mundo. Isso é uma conquista da sociedade”, afirmou Barbosa.

PRESENÇAS

Também estiveram presentes à solenidade o coordenador do Centro de Saúde Pública de Precisão, Fábio Passetti; o gerente de Assuntos Estratégicos da Fiep, João Mohr; o superintendente-geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona; a secretária de Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella Nadas; além da equipe técnica e colaboradores das três empresas do Parque Tecnológico da Saúde e demais instituições convidadas.

