Com cadeiras especiais, 51 pessoas puderam aproveitar as praias no PR

Na foto, Fernando Smolinski

O Verão Maior Paraná é para todos. Por meio do projeto Praia Acessível, o Governo do Estado disponibiliza cadeiras adaptadas para que pessoas com mobilidade reduzida possam se banhar no mar. Em duas semanas de atendimento, os equipamentos já propiciaram momentos de lazer a 51 usuários. A ação é da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, em parceria com a Sanepar e a Secretaria do Esporte.

“Tivemos muitos relatos de pessoas que não entravam na água por muito tempo, por terem essa mobilidade reduzida, e agora conseguem realizar esse grande sonho. Esse cuidado e atenção com a inclusão é uma marca forte desta gestão e que, com toda a certeza, será ainda intensificada em 2023”, destacou o secretário de Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.

O Praia Acessível, está presente em seis pontos de acessos distribuídos nos municípios de Matinhos (2 locais), Guaratuba (1 local) e Pontal do Paraná (3 locais).

Fernando Smolinski, de 38 anos, ficou com a mobilidade reduzida depois do diagnóstico de uma doença rara. Ele, que era surfista, passou mais dois anos sem entrar no mar e conta como foi a emoção de reencontrar seu refúgio espiritual.

“Por muito tempo surfei e a praia era meu refúgio. Desde que tive meu problema de saúde, acabei deixando de frequentar. Ao chegar na praia e conhecer essa possibilidade, foi sensacional. Fiquei com as energias renovadas e ainda mais feliz ao me sentir cuidado. As pessoas que conduzem a cadeira são muito preparadas, até uma fisioterapeuta acompanhou minha entrada, isso é um grande diferencial”, comemorou.

A disponibilização de cadeiras anfíbias já ocorreu em anos anteriores, possibilitando essa inclusão. Porém, nesta edição, o atendimento é feito por especialistas nas áreas de fisioterapia e educação física, com ênfase em ações para a pessoa com deficiência.

Além disso, mais de 300 pessoas que atuam nas ações do Verão Maior Paraná receberam capacitação na área, bem como uma palestra sobre a importância da luta pela acessibilidade, com a presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Coede), Emmanuelle Aguiar.

“Nosso cuidado deve ir muito além da inclusão, mas também abrange a conscientização, para que todos possam pensar em meios e formas de todos participarem de momentos de lazer e bem-estar”, reforçou o secretário Carboni.

EQUIPAMENTOS

As cadeiras anfíbias têm rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar. Elas possuem cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável. São flutuantes e confeccionadas em material leve, resistente e inoxidável.

Por serem mais altas, elas permitem que o usuário entre no mar em uma profundidade segura. Nas praias, o uso é orientado por profissionais qualificados, que explicam a forma correta para condução das pessoas com deficiência até a cadeira e auxiliam em seu uso.





VERÃO MAIOR PARANÁ

O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações são realizadas nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.





Fonte: Agência Estadual de Notícias.

