Com bolsa de mais de R$ 2.300, PR abre vagas para residência técnica

O Governo do Paraná abriu uma seleção complementar com 13 vagas remanescentes para bolsistas do Curso de Residência Técnica (Restec) e Pós-Graduação Lato Sensu. O bolsista irá atuar presencialmente nas universidades estaduais e na Secretaria de Estado da Cultura. A Especialização em Gestão Cultural será na modalidade de educação a distância (EAD) pela Unespar. O valor da bolsa é de R$ 2.375,00 mais auxílio-transporte de R$ 220,00.

continua após publicidade

O prazo para inscrição vai até as 17h do dia 27 de agosto e pode ser feita no site da Restec, com taxa de R$ 100,00. A prova online será no dia 4 de setembro. O candidato aprovado terá carga horária de 30 horas semanais para as atividades práticas da residência técnica.

O programa Restec é uma política pública do Governo do Estado instituída pela Lei 20.086/2019. O projeto é coordenado pela Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) em parceria com a Secretaria da Cultura (SEEC) e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar). As atividades para as vagas remanescentes terão início em 15 de setembro.

continua após publicidade

As atividades práticas serão desenvolvidas na SEEC, e nas universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unioeste), do Norte do Paraná (UENP) e na Unespar.

SELEÇÃO – Para participar, é necessário ter concluído o curso de graduação, nas áreas específicas dos requisitos das vagas há, no máximo, 36 meses contados da data de publicação do Edital de Chamamento. Caso seja aprovado, o residente não pode ter outras bolsas de recursos estaduais. O candidato poderá se inscrever apenas em uma área de atuação e em um dos municípios. Para conferir quais são as áreas disponíveis acesse o EDITAL.

A seleção dos residentes ocorre em duas etapas, com uma prova online (peso 90) e análise de currículo lattes (peso 10). A prova será em 4 de setembro e a avaliação do currículo também no mesmo dia. O conteúdo da prova está disponível no edital com a indicação do conteúdo programático. O resultado da seleção complementar está previsto para 6 de setembro. As inscrições são feitas por meio deste LINK.

continua após publicidade

Serviço:

Seleção de vagas remanescentes para Restec em Gestão Cultural

Data: Até 27/08

continua após publicidade

Edital AQUI

Taxa: R$ 100,00

Siga o TNOnline no Google News