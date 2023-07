Com aval de Bolsonaro, Filipe Barros organiza PL para eleição de 2024

O deputado federal Filipe Barros (PL) recebeu o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro para comandar o diretório paranaense do partido, que ainda tem como presidente o deputado federal Fernando Giacobo. Durante o recesso parlamentar, Filipe Barros está intensificando suas agendas políticas em todas as regiões do Paraná. O objetivo é organizar o partido para as eleições municipais de 2024. A informação é do Blog Politicamente.

Além do apoio de Bolsonaro, o deputado de Londrina tem a seu favor uma resolução administrativa aprovada pelo diretório nacional do PL. O documento é assinado pelo presidente Valdemar da Costa Neto, que fixa critérios na formação das Comissões Executivas Provisórias Municipais, respeitando a importância da representatividade eleitoral e partidária. Assim, o deputado federal com mais votos em determinada cidade terá a preferência para montar a executiva municipal.

Como Filipe Barros fez mais de 250 mil votos no Paraná, ele deve comandar a maioria das comissões no Estado. Dos 26 municípios com mais de 100 mil habitantes no Paraná, por exemplo, ele terá o mando político em 22.

Segundo o Blog Politicamente, Filipe Barros é apontado como um player importante nas eleições municipais de 2024 e também em 2026. Com a maior bancada federal em Brasília, o PL conta com um importante valor no fundo partidário e tempo de rádio e TV considerados atraentes para os candidatos.

