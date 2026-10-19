Com aumento dos elétricos, PR se aproxima da marca de 9,5 milhões de veículos ativos

O aumento da frota é de 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado

O painel estatístico do Detran-PR informa que o Paraná está próximo de bater a marca de 9,5 milhões de veículos ativos, aumento de 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento está ligado ao boom de emplacamentos com a redução do IPVA para alíquota de 1,9%, em vigor há um ano, a busca por veículos elétricos e aumento no número de carros e motos sendo usados para trabalho, como os aplicativos de entrega e transporte.

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De acordo com os dados de setembro de 2026, o Paraná tem 9.459.926 veículos, um recorde histórico. São 1.136.556 veículos com até dois anos de uso, o que mostra o impacto das compras recentes no Paraná. A maior parcela ainda é a de veículos entre 11 e 15 anos (1.816.242).

Essa quantidade está dividida em 5.111.705 automóveis, 1.564.685 motocicletas, 849.449 caminhonetes, 396.054 motonetas, 394.305 camionetas, 311.072 caminhões, 209.666 reboques, 184.357 semireboques, 161.362 utilitários, 130.874 caminhões-tratores. 46.081 ônibus, 27.985 micro-ônibus, 15.680 ciclomotores, entre outros. São 8,7 milhões de carros particulares e 587 mil usados para locação.

De acordo com o painel, em setembro do ano passado a frota total era de 8.905.479 veículos. Os principais avanços em termos absolutos foram justamente nas motocicletas, de cerca de 12% (de 1.385.895 para 1.564.685), e nos automóveis, de 4% (de 4.911.109 para os atuais 5.111.705). Em relação a setembro de 2024, o número de motocicletas aumentou 24% no Paraná (de 1.257.731 para 1.564.685).

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Outro destaque é o aumento de compra de veículos elétricos, que praticamente dobrou no intervalo de apenas um ano. Em setembro de 2025, eram 12.536 veículos movidos a gasolina/elétrico e 11.694 totalmente elétricos na frota total do Paraná. Em setembro de 2026, eram 24.631 com gasolina/elétrico (aumento de 96%) e 22.703 elétricos (salto de 94%).

Um levantamento recente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) também aponta que o Paraná é o 4º estado com maior número de carros desse modelo vendidos em 2026, atrás apenas de São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais.

E, por fim, de acordo com o último relatório de trabalho digital da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE, mais de 200 mil pessoas trabalhavam em 2024 com aplicativos de transporte de pessoas, de entrega de comida e produtos e de prestação de serviços gerais ou profissionais no Sul do Brasil, chegando a 1,4% do total de trabalhadores da região. Em todo o Brasil 1,7 milhão de pessoas trabalhavam por meio de plataformas digitais, o equivalente a 1,9% da população ocupada no setor privado.

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“O Paraná vive um bom momento econômico e o resultado aparece na venda de veículos. A redução do IPVA teve um papel preponderante nisso. Tivemos aumento de 47% nos emplacamentos no primeiro ano de vigência da lei. Além disso, o movimento pelos carros elétricos é uma realidade perceptível. Para o Detran-PR, esse aumento da responsabilidade está amparado em crescimento de investimentos para ajudar municípios com sinalização e fiscalização, garantindo segurança para todos”, afirma Viviane da Paz, diretora-presidente da autarquia.

Ela lembra que uma das medidas é o programa Integra Trânsito Paraná. O objetivo é ampliar o atendimento aos municípios para gestão e fiscalização, além da integração de dados para facilitar diagnósticos de investimentos e ações educativas. Ele viabiliza a integração das cidades paranaenses ao Sistema Nacional de Trânsito, ampliando o acesso das prefeituras às informações estratégicas e dados estatísticos para a implantação de ações de educação, engenharia, fiscalização e segurança viária.

“Os veículos têm sido uma ferramenta de trabalho importante para os cidadãos paranaenses e o Estado têm contribuído para melhorar a rotina de autônomos e milhares de famílias que precisam de carros, motos, vans ou outros meios de transporte para o dia a dia”, complementa Jean Puchetti, diretor de Operações do Detran-PR.

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ALTA DE EMPLACAMENTOS DE CARROS E MOTOS - A redução de 45% na alíquota do IPVA anunciada pelo governador Ratinho Junior fez um ano em setembro. Nesse período houve o crescimento de 47% em emplacamentos (novos e vindos de outros estados) em comparação com os 12 meses anteriores da lei.

Em 2024, a média de emplacamentos era de 26.896 unidades por mês. Ao final de 2025, média mensal passou para 36.129. O destaque foi justamente para os meses pós-anúncio da medida, com 46.365 novos registros em outubro e 66.677 em novembro. E 2026 já supera todos os registros. Até agosto deste ano, a média mensal era de 45.146.

Desde 2025, motos de até 170 cilindradas são isentas do pagamento do tributo. Segundo o Detran-PR, houve crescimento de 91% no número total de motocicletas desse tipo emplacadas no Paraná entre janeiro e agosto de 2024 (173.954), antes da mudança, e janeiro e agosto de 2026 (332.545).



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PAINEL ESTATÍSTICO - O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) tem uma página chamada Estatísticas de Trânsito em seu site oficial, na qual é possível ter acesso a dados detalhados sobre habilitação, veículos, infrações e sinistros de trânsito no Paraná. Ela contribui para o trabalho de gestores públicos, pesquisadores, estudantes, imprensa e conhecimento da população em geral.

Os dados podem ser filtrados por município, data, características de condutores, entre outros. Cada categoria de dados oferece gráficos detalhados e resumos numéricos – alguns gráficos permitem alternar entre uma visão básica e combinada, possibilitando comparar diferentes conjuntos de dados. Também é possível interagir diretamente com os gráficos para aplicar filtros ou exibir os dados em forma de tabela.