Com arma de brinquedo, homem rouba moto e sofre acidente durante fuga

Homem usa arma de brinquedo para assaltar ônibus

Um homem de 40 anos sofreu um acidente durante uma fuga após assaltar um ônibus do transporte coletivo de Londrina, no norte do Paraná, na sexta-feira (27), de acordo com a Polícia Militar (PM). Segundo a corporação, a moto em que ele estava também foi roubada por ele. Com informações do g1.

O acidente foi na estrada Três Figueiras, entre Londrina e Ibiporã.

Conforme a PM, antes, ele entrou em um ônibus no Terminal Central e, próximo à estrada, anunciou o assalto. O suspeito usou uma arma de brinquedo cor de rosa para assustar os passageiros.

O objeto estava embaixo da camiseta, por isso, nenhum passageiro ou trabalhador percebeu que se tratava de uma arma falsa. Ele roubou dinheiro do cobrador, segundo a polícia.

Até a publicação desta reportagem, não havia detalhes sobre como aconteceu o acidente.

Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado, sob custódia, para um hospital de Londrina. De acordo com a PM, ele tem passagens policiais por tráfico e receptação.

