Com apoio do Estado, Rolândia começa a construir unidade de saúde 24h

Após repasse de R$ 3,5 milhões do Governo do Estado, formalizado por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o município de Rolândia, na região Norte do Paraná, deu início nesta semana às obras para construção do Pronto Atendimento Municipal (PAM).

A nova unidade terá funcionamento 24 horas e oferecerá serviços de consultas e triagem, exames, suturas e atendimento de emergência, além de aplicação de medicamentos e apoio diagnóstico para pacientes. A capacidade mensal será de até 2,1 mil atendimentos de baixa e média complexidade.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o Pronto Atendimento de Rolândia faz parte das ações do Governo do Estado que visam fortalecer e ampliar a rede de urgência e emergência de forma ágil e oportuna.

“Estamos empenhados em proporcionar atendimento de qualidade aos usuários de todo SUS no Paraná. O início desta construção é mais uma confirmação do compromisso do Governo do Paraná de regionalizar a saúde, levando atendimento de qualidade para todos os cantos do Estado”, afirmou Beto Preto.

O prefeito de Rolândia, Aílton Maistro, esteve nesta quinta-feira (11) no canteiro de obras e destacou que a conquista que beneficiará os moradores. “A nova unidade dará mais qualidade e dignidade de atendimento à população da nossa região. Agradeço a parceria e o trabalho realizado pelo governador Ratinho Junior e a Secretaria de Estado da Saúde. Essa parceria com os municípios tem feito a diferença na saúde no Paraná”, disse.

