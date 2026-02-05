Com apoio aéreo, PM apreende droga escondida em tanque de combustível no PR

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), em uma operação conjunta realizada pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e o 6º Batalhão (BPM), prendeu três pessoas e apreendeu 23,5 quilos de haxixe na noite desta quarta-feira (4). A ocorrência foi registrada na rodovia BR-277, no trecho entre Santa Tereza do Oeste e Cascavel, na Região Oeste.

📰 LEIA MAIS: Prédio público é invadido e carro oficial é furtado no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação teve início a partir do monitoramento de uma movimentação suspeita de veículos oriundos da região de fronteira. Dois automóveis passaram a ser acompanhados por apresentarem um trajeto atípico, compatível com o transporte de entorpecentes. Com o apoio da aeronave Falcão, equipes da Patrulha Rural, Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Choque fizeram o cerco policial, que resultou na abordagem dos veículos.

Durante a fiscalização, foi constatado que os envolvidos atuavam de forma organizada. Um dos veículos fazia o papel de batedor, com a função de alertar sobre possíveis fiscalizações, enquanto o outro transportava a droga.

No veículo de carga, ocupado por um casal, o haxixe foi localizado escondido no interior do tanque de combustível. O condutor do veículo batedor também foi detido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: SESP Foto: SESP

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Os três envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com os veículos e a droga apreendida, à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel para demais procedimentos de polícia judiciária.