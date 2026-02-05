Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
CASCAVEL

Com apoio aéreo, PM apreende droga escondida em tanque de combustível no PR

A ação teve início a partir do monitoramento de uma movimentação suspeita de veículos oriundos da região de fronteira

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 11:57:47 Editado em 05.02.2026, 11:57:40
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Com apoio aéreo, PM apreende droga escondida em tanque de combustível no PR
Autor A ocorrência foi registrada na rodovia BR-277 - Foto: SESP

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), em uma operação conjunta realizada pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e o 6º Batalhão (BPM), prendeu três pessoas e apreendeu 23,5 quilos de haxixe na noite desta quarta-feira (4). A ocorrência foi registrada na rodovia BR-277, no trecho entre Santa Tereza do Oeste e Cascavel, na Região Oeste.

📰 LEIA MAIS: Prédio público é invadido e carro oficial é furtado no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação teve início a partir do monitoramento de uma movimentação suspeita de veículos oriundos da região de fronteira. Dois automóveis passaram a ser acompanhados por apresentarem um trajeto atípico, compatível com o transporte de entorpecentes. Com o apoio da aeronave Falcão, equipes da Patrulha Rural, Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Choque fizeram o cerco policial, que resultou na abordagem dos veículos.

Durante a fiscalização, foi constatado que os envolvidos atuavam de forma organizada. Um dos veículos fazia o papel de batedor, com a função de alertar sobre possíveis fiscalizações, enquanto o outro transportava a droga.

No veículo de carga, ocupado por um casal, o haxixe foi localizado escondido no interior do tanque de combustível. O condutor do veículo batedor também foi detido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Com apoio aéreo, PM apreende droga escondida em tanque de combustível no PR
AutorFoto: SESP

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Os três envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com os veículos e a droga apreendida, à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel para demais procedimentos de polícia judiciária.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BR 277 Cascavel ENTORPECENTES haxixe operação policial paraná POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline