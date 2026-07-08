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Com alta em alimentos e maquinários, exportações paranaenses geram superávit de US$ 1,2 bilhão

Dados do Ministério do Desenvolvimento mostram que o Estado vendeu mais do que comprou, impulsionado pelo agronegócio e pela indústria pesada

Escrito por Gabrielly Campos
Publicado em 08.07.2026, 16:59:51 Editado em 08.07.2026, 16:59:45
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Com alta em alimentos e maquinários, exportações paranaenses geram superávit de US$ 1,2 bilhão
Autor Foto: Reprodução AEN

As exportações paranaenses somaram US$ 11,9 bilhões no primeiro semestre de 2026, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O valor corresponde a uma alta de 5,6% em relação ao mesmo período de 2025, quando as vendas externas do Estado totalizaram cerca de US$ 11,3 bilhões.

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Óleo de soja bruto, máquinas de terraplanagem e caminhões foram os produtos que mais se destacaram em termos de crescimento de um ano para o outro no acumulado de janeiro a junho de 2026, com variações de 73,3%, 52,2% e 35,4%, respectivamente.

O aumento expressivo das exportações do derivado da soja pode ser atribuído principalmente às vendas para a Índia, que contabilizaram alta de 78%, enquanto a ampliação dos negócios envolvendo as máquinas de terraplanagem é resultado, em grande medida, pelas exportações destinadas aos Estados Unidos e Canadá, com aumentos de 49% e 349%, respectivamente.

Já a elevação das vendas de caminhões teve como principais componentes as exportações para o Peru, com alta de 40%, e o Chile, com acréscimo de 99%, em comparação aos resultados do primeiro semestre do ano passado.

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Alimentos

A exportação paranaense de alimentos também registrou aumento na comparação com janeiro a junho de 2025. Principal produto exportado, a soja em grão resultou na comercialização de US$ 2,4 bilhões, contra US$ 2,2 bilhões no primeiro semestre do ano passado, variação de 12,8% entre os períodos. A cultura é responsável por 20,5% do total exportado pelo Paraná.

A venda de carne de frango in natura cresceu ainda mais, com variação de 18,5%. Foram US$ 2,1 bilhões em 2026, ante US$ 1,8 bilhão em 2025. O produto é o segundo em comercialização, com peso de 18,1% na balança de exportações paranaenses. O farelo de soja chegou a US$ 695,4 milhões comercializados, alta de 12,3% frente aos US$ 619 milhões do primeiro semestre de 2025. Destaque também para a carne bovina in natura, com crescimento de 19,9%, chegando a US$ 109 milhões.

Saldo

O primeiro semestre de 2026 teve saldo positivo na balança comercial quando comparadas exportações com as importações. Na prática, o Paraná vendeu mais do que comprou. Foram US$ 10,7 bilhões em produtos importados no Estado, ante os US$ 11,9 bilhões exportados, resultando no saldo comercial de US$ 1,2 bilhão.

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