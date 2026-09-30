Com agravamento do El Niño, Defesa Civil do PR prevê que outubro supere recorde de desastres de setembro

Após registrar dois meses consecutivos de recordes em ocorrências climáticas extremas e 11 mortes apenas em setembro, a Defesa Civil do Paraná alerta que a situação deve se agravar em outubro. A previsão de um cenário ainda mais intenso foi reforçada pelo coordenador-executivo do órgão, coronel Ivan Ricardo Fernandes, que apontou a intensificação do fenômeno El Niño como a principal causa da severidade do clima, com previsão de atingir seu pico durante o verão.

Até o dia 29 de setembro, o estado contabilizou 173 registros de desastres, superando as 138 ocorrências de agosto, que até então era considerado o pior mês da história paranaense em relação aos impactos climáticos.

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Ao longo de 2026, os temporais já atingiram 253 municípios e afetaram cerca de 300 mil pessoas. O boletim mais recente do órgão aponta que, apenas entre os dias 27 e 29 de setembro, as chuvas intensas causaram estragos em dez cidades, impactando quase oito mil moradores e danificando mais de 1.900 residências.

A onda recente de tempestades castigou dezenas de regiões do estado. Municípios como Bom Jesus do Sul, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Cruz Machado, General Carneiro, Guarapuava, Mangueirinha, Maringá, Pinhão e Vitorino registraram danos severos. Durante a madrugada desta quarta-feira, novas ocorrências foram atendidas em Umuarama, Piraí do Sul, Toledo e Palotina. Além das fortes chuvas, cidades como Nova Prata do Iguaçu, Mauá da Serra, Maripá, Vera Cruz do Oeste, Floraí, Paranavaí, Santa Cruz do Monte Castelo, Assis Chateaubriand, Reserva, Imbaú, Rio Branco do Ivaí e São José das Palmeiras enfrentaram quedas de granizo.

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Diante da previsão de agravamento das condições meteorológicas, a Defesa Civil orienta que as prefeituras e a população permaneçam mobilizadas e acompanhem de perto os alertas emitidos pelas autoridades. Em caso de qualquer emergência climática, os moradores devem buscar apoio imediato acionando a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Apucarana entre as cidades mais atingidas

Em Apucarana, um dos temporais mais severos registrados no mês afetou 21.020 moradores e danificou cerca de cinco mil residências. A cidade foi atingida por um fenômeno conhecido como downburst, com ventos de até 124,9 km/h, que também derrubaram árvores, danificaram postes e deixaram milhares de imóveis sem energia e água.

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Diante dos estragos, o município decretou situação de emergência. O episódio deixou cerca de mil pessoas desalojadas e 20 desabrigadas, segundo balanço da Defesa Civil Estadual.



