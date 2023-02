Com ação rápida, tráfego na Estrada da Graciosa já está liberado

Da Redação

O quilômetro 12 da PR-410 já estava em obras iniciais de recuperação

O tráfego na Estrada da Graciosa foi novamente liberado na manhã desta terça-feira (14). O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizou análises das condições do talude da rodovia no ponto onde aconteceu o deslizamento de terra.

Como o quilômetro 12 da PR-410 já estava em obras iniciais de recuperação, foi possível realizar rapidamente a retirada do material sobre o pavimento, e reiniciar a operação pare-e-siga no trecho, agora em andamento 24h por dia.

Serão colocadas barreiras de concreto New Jersey neste ponto rodovia, para evitar que materiais atinjam a pista novamente, caso outros escorregamentos ocorram devido às chuvas fortes que atingem a região.

O DER/PR, no entanto, recomenda que usuários evitem utilizar a rodovia em períodos chuvosos, exceto em casos de extrema necessidade, seguindo pelo trecho com cautela, em velocidade reduzida e respeitando a sinalização de emergência nos locais em obra.

As obras de recuperação da rodovia continuam em andamento, sem maiores prejuízos devido a este incidente.

