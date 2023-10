Com 750 anos, maior araucária do Paraná é derrubada por vendaval

Os fortes ventos que atingiram a cidade de Cruz Machado, no sul do Paraná, derrubaram a maior araucária do Estado, de cerca de 750 anos, que estava localizada na linha Japó, a 14 quilômetros de distância do centro do município. A queda aconteceu entre sábado (28) e domingo (29).

Segundo a prefeitura, a árvore media 42 metros de altura, com 36 metros de tronco. A "araucária gigante", como era conhecida, era um ponto turístico da cidade. Ela se encontrava na Fazenda São Francisco e tinha visitação liberada sob autorização da proprietária da área.

Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura lamentou o ocorrido. "Esta é uma perda irreparável, pois encerrou seu ciclo uma árvore emblemática, que era um símbolo da nossa história e da nossa cultura. Agora restarão apenas as recordações desta árvore que foi, por centenas de anos, a rainha das araucárias do Paraná", disse.

Chuvas em Cruz Machado

De acordo com o município, o final de semana registrou uma chuva de 160 mm na região. O volume representa 78% da média história de outubro para Cruz Machado, conforme dados do Climatempo.

