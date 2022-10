Com 53 feminicídios no ano, PR reforça ações contra violência

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O Paraná registrou 83 mil casos de agressão contra mulheres neste ano, até setembro

Para enfrentar de forma efetiva a violência contra as mulheres, o Governo do Paraná desenvolve uma série de políticas voltadas à prevenção da violação de direitos e proteção das vítimas. A população conta, também, com serviços socioassistenciais para a população feminina.

"O governo estadual trabalha continuamente para enfrentamento e combate à violência e conscientização da população para que haja denúncia de atitudes contra as mulheres. Além disso, damos todo o apoio necessário às vítimas, que precisam de atendimento humanizado, com acolhimento e respeito”, afirma o secretário de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Rogério Carboni. A Sejuf é a secretaria responsável pelas políticas públicas voltadas ao público feminino.

DADOS

Desde o início do ano até setembro foram registrados 52 feminicídios no Paraná, de acordo com levantamento da Polícia Civil. No mesmo período também foram registradas mais de 83 mil denúncias de agressão, 82 mil de ameaça, 33 mil de injúria, dentre outras infrações penais, resultando em mais de 90 mil medidas protetivas expedidas pelo Poder Judiciário.

LEIA MAIS: Apucarana e região: PM registra 65 casos de violência contra a mulher apenas em setembro

De acordo com a chefe do Departamento de Políticas para Mulheres da Sejuf, Walquíria Onete Gomes, o grande número de denúncias é resultado das campanhas de conscientização promovidas por diversos órgãos, e um avanço em relação a subnotificação desse tipo de violência. “É importante entender que a violência de gênero é estrutural da sociedade não só no Brasil como no mundo inteiro, e portanto, devemos atuar para enfrentar esse problema em todos os âmbitos, desde a prevenção até a proteção das mulheres vítimas”, destaca Walquíria.

O Governo do Paraná possui 21 Delegacias Especializadas para atendimento à mulher. O Estado também conta com o Botão do Pânico, ferramenta que faz parte do aplicativo 190 da Polícia Militar. A ferramenta permite à usuária que possua uma ou mais medidas protetivas emitidas pelo Poder Judiciário acioná-la no momento em que se sentir ameaçada. Ao clicar no Botão do Pânico, o App 190-PR detecta a posição geográfica atual da vítima e grava sessenta segundos de áudio do ambiente onde o celular se encontra. Ao receber o chamado, a Central da Polícia Militar, no mesmo instante, encaminha a viatura mais próxima disponível ao local e transmite, aos agentes responsáveis, todas as informações necessárias para a realização do atendimento.

PROTAGONISMO FEMININO

“A melhor política pública possível é o fortalecimento dos espaços de participação feminina nas políticas públicas, como o Conselhos de Direitos da Mulher, tanto o estadual quanto os municipais”, explica Walquíria, que também é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM-PR). Ela lembra que é nos conselhos que governo e sociedade civil organizada elaboram Planos para orientar as execuções de políticas públicas.

O Paraná já está na terceira edição do Plano Estadual dos Direitos da Mulher, aprovada em março de 2022 com vigência até 2025. Segundo o levantamento organizado pelo Departamento de Políticas para Mulheres da Sejuf, em 2021 o Paraná contava com 58 conselhos municipais ativos. Já em 2022, esse número subiu para 106 conselhos ativos.

ÔNIBUS LILÁS

Uma das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado em parceria com as prefeituras é o Ônibus Lilás, que percorre todo o Estado e é destinado ao atendimento individual e sigiloso a mulheres. O equipamento conta com uma equipe multidisciplinar para prestar orientação psicológica e jurídica. “O projeto Ônibus Lilás visa aproximar as mulheres paranaenses, por meio de uma ação itinerante, integrada e multidisciplinar que, articulada com os municípios, resulta em uma maior abrangência e efetividade das ações propostas pelo Plano Estadual dos Direitos da Mulher”, diz Walquíria.

Entre janeiro de 2019 e setembro de 2022, foram realizados 2.921 atendimentos do Ônibus Lilás em 105 municípios de todas as regiões do Estado, que receberam mais de 15 mil visitantes. As visitas da unidade móvel são agendadas pela Sejuf, por meio de ofício enviado para o e-mail: politicadamulher@sejuf.pr.gov.br, e o atendimento é levado também a localidades mais distantes, como assentamentos, aldeias indígenas, comunidades rurais e quilombolas.

Vale lembrar também, que a rede de atendimento à mulher, é ampla e trabalha de forma integrada para o atendimento em caso de violência.

Confira os contatos úteis em caso de denúncia:

Central de Atendimento à Mulher

180

Centro de Referência de Atendimento da Mulher – CRAM

(41) 3338-1832

Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

(41) 3010-7034

Disque Denúncia

181

Disque Direitos Humanos

100

Polícia Militar

190

Polícia Civil

197

