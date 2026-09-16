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OBRAS

Com 53% das obras concluídas, Museu da Ponte de Guaratuba deve ser entregue até dezembro

Equipamento cultural contará com área de convivência e vista panorâmica para a Baía de Guaratuba e a praia de Caieiras

Escrito por Da Redação
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Com 53% das obras concluídas, Museu da Ponte de Guaratuba deve ser entregue até dezembro
Autor O espaço também prestará homenagens aos trabalhadores que atuaram na edificação da travessia - Foto: AEN

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), está implantando o Museu da Ponte de Guaratuba, novo espaço dedicado à preservação da memória da obra — inaugurada em maio deste ano — e ao resgate da cultura caiçara no Litoral. Com 53% das obras executadas, a previsão é de que a estrutura física seja concluída entre novembro e dezembro de 2026. A iniciativa conta com investimento de R$ 16,5 milhões, viabilizado pelo Programa Paraná Competitivo por meio do aporte integral da Cooperativa Agrária e da Renault do Brasil.

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O projeto busca valorizar a região, expandir a oferta cultural e impulsionar o turismo local com o aumento do fluxo de visitantes no município. Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o local abrigará uma estrutura completa para narrar a trajetória da travessia na região desde a implantação do sistema de ferry boat, na década de 1960, até a construção da estrutura atual. O espaço também prestará homenagens aos trabalhadores que atuaram na edificação da travessia, considerada a terceira maior ponte sobre o mar do país.

A secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, ressalta que o equipamento celebra tanto a realização histórica da obra quanto a expressão dos artistas e das comunidades tradicionais do litoral paranaense. A nova unidade representa o décimo equipamento cultural do Estado descentralizado da capital e levado ao interior e litoral. O percurso expositivo contará com recursos tecnológicos e cenográficos como projeção mapeada, totens holográficos, monitores interativos e um espaço digital imersivo, além de elementos físicos da obra, como vestuários dos operários, maquete de 17 metros, dioramas e equipamentos de engenharia.

A história de Guaratuba e das populações tradicionais ocupará um mezanino exclusivo, estruturado a partir de entrevistas gravadas com moradores da região. Além de registrar o acervo histórico, o local oferecerá aos visitantes uma vista panorâmica para a Baía de Guaratuba, a praia de Caieiras e a própria ponte. O plano museológico prevê a realização de ações conjuntas com agentes culturais e artistas locais, integrando o espaço à rotina da comunidade.

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O Museu da Ponte de Guaratuba foi planejado para abrigar duas exposições permanentes e contará com estrutura de convivência composta por café ou restaurante, além de estacionamento para carros e ônibus. A área externa integrará a faixa de praia e a Praça Memórias Caiçaras. A entrada para o espaço será gratuita, e a definição dos dias e horários de funcionamento será anunciada próxima à inauguração oficial do local.

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Cultura Caiçara DESENVOLVIMENTO REGIONAL História do Litoral Museu da Ponte de Guaratuba patrimônio cultural turismo no Paraná
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